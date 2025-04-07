За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні 2025 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х людей близько 1663,26 грн, тобто на 17,0 % дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1422,05 грн.

Про це поінформував директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, академік Юрій Лупенко.

​​Вартість основної складової великоднього кошика — паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) — становитиме 232,96 грн за 1 кг. Це на 29,6 % перевищує вартість минулорічної паски (179,80 грн). Таке здорожчання зумовлене суттєвим зростанням цін на всі продуктові позиції: яйця (+47,1 %), масло вершкове (+37,8 %), молоко (+15,5 %), борошно (+62,4 %) та цукор (+16,8 %). Відносно незначного здорожчання зазнали дріжджі (+8,7 %) та родзинки (12,2 %), зазначив Юрій Лупенко.

У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Найдорожчими складовими великоднього кошика, традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) — 212,5 грн (400-450 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) — 303 грн (578-634 грн за 1 кг). Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року — 0,5 кг коштуватиме до 123 грн з розрахунку 230-250 грн за 1 кг. Порівняно з 2024 роком вартість буженини збільшилася на 16,5 %, домашньої ковбаси — на 6,3 %, сала — на 2,5 %.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) — 287,5 грн (550-600 грн за 1 кг), вершкове масло (0,5 кг) — 276,5 грн (104,9-115,07 грн за пачку 200 г) та м’який сир (0,5 кг), який обійдеться у 120 грн (200-250 грн за 1 кг). Порівняно з 2024 роком вартість сиру твердого зросла на 8,5 %, м’якого сиру — на 11,6 %, вершкового масла — на 37,8 %.

Ціна хріну (200 г) складе 27,5 грн (25-30 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, вартість солі (150-200 г) — 7,47 грн.

У разі доповнення великоднього кошика іншими необов’язковими складовими — помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор) — його вартість зросте до 2009,76 грн. Це на 21,7 % перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1652,05 грн, зазначив науковець.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року ціни на овочі помітно зросли. Якщо торік томати тепличні (0,5 кг) коштували до 50 грн (85-120 грн за 1 кг), то в цьому весняному сезоні їх ціна складає 126-189 грн/кг. Ціна огірків тепличних наразі становить 115-210 грн/кг, що майже на 80 % перевищує минулорічні показники. Ціна на яблука залежить від сорту і складає в середньому 17,2 грн за 0,5 кг (37-49 грн за 1 кг), що на 60-70 % дорожче, ніж торік.

За пляшку церковного вина “Кагор” доведеться заплатити в середньому 165 грн (140-190 грн за пляшку).

“Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах”, — пояснив Лупенко.

За його словами, особливо це відчутно у зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак, більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів — хтось на зменшенні кількості продукту у кошику, інші — за рахунок відмови від дорожчої його частини — домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру, або ж використання більш дешевої продукції, а дехто обмежиться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення.

Розрахунок вартості Великоднього кошику у 2025 році зроблений науковцями Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 4 квітня 2025 року.