Вночі, 7 квітня, Ізраїль завдав удару по наметах поблизу двох лікарень у Секторі Гази. Внаслідок цього загинуло двоє людей, зокрема місцевий репортер. Дев'ятеро людей отримали поранення, серед яких шестеро журналістів.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на палестинських медиків.

За даними лікарень, ще п'ятнадцять людей загинули під час окремих ударів по всій території.

Лікарня "Насера" в Хан-Юнісі

Близько другої години ночі удар по медіа-намету біля лікарні "Насера" спричинив вибух, унаслідок чого загинули репортер Palestine Today Юсеф аль-Факаві та ще одна людина. Шестеро журналістів отримали поранення. Лікарня також повідомила, що отримала 13 тіл, серед яких шість жінок і четверо дітей, в результаті окремих ударів протягом ночі.

Лікарня "Мучеників Аль-Акса" в Дейр-ель-Балах

Ізраїль завдав удару по наметах поблизу лікарні "Мучеників Аль-Акса" в центральному місті Дейр-ель-Балах, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Лікарня "Аль-Акса" також повідомила про двох загиблих і трьох поранених у результаті удару по будинку в Дейр-ель-Балах.

Ізраїльські військові заявили, що вони "завдали удару по бойовикам ХАМАС", не надавши додаткової інформації, пише агентство. Вони намагаються уникнути цивільних жертв і звинувачують ХАМАС у смерті людей, оскільки бойовики нібито ховаються серед мирного населення.

Що відомо про відновлення вогню у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. Проте реалізувати вдалося лише один — повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази. За ніч вони обстріляли інфраструктуру, яка належить угрупуванню ХАМАС. Палестинська влада повідомила про понад 400 загиблих, включаючи жінок і дітей.