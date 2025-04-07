Радник президента США з національної безпеки Майк Волц випадково додав журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга в секретний чат високопосадовців через плутанину з контактами.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Інцидент, який вже отримав назву "Signalgate", стався через технічну помилку. Волц планував додати до групи іншого посадовця, але через помилково збережений контакт замість потрібного гостя до розмови потрапив редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг. Внаслідок цієї помилки журналіст отримав доступ до конфіденційних обговорень військових ударів США по Ємену.

Як з'ясувалося пізніше, контакт Голдберга помилково зберегли під час передвиборчої кампанії 2024 року, коли Голдберг надіслав лист із критикою щодо Дональда Трампа. Цей контакт залишався в телефоні Волца непоміченим до створення групового чату в березні 2025 року.

Президент США Дональд Трамп був обурений інцидентом і навіть розглядав можливість звільнення Волца. Однак він відмовився від цього рішення, щоб не створювати враження, ніби медіа мають вплив на кадрові призначення у Білому домі.

Інцидент викликав серйозні питання щодо дотримання протоколів безпеки в адміністрації Трампа, зокрема щодо використання несертифікованих додатків та особистих пристроїв для обговорення державних секретів. Ситуація ще раз наголосила на необхідності суворого контролю за комунікаціями високопосадовців.

Що відомо про секретний чат в Signal чиновників адміністрації Трампа

11 березня головний редактор американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберг отримав запит на підключення в чат в Signal від радника з нацбезпеки США Майкла Волца. Після підтвердження запиту, журналіст опинився в чаті “Houthi PC small group" (група високопосадовців з нацбезпеки США — ред.). Там представники адміністрації Дональда Трампа обговорювали удари по Ємену 15 березня.

15 березня, в день атаки Ємену, міністр оборони США Гегсет надіслав повідомлення з оперативними деталями майбутніх ударів, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку розгорнуть США і послідовність атак. Це переконало журналіста, що чат справжній.

Юристи повідомили виданню The Atlantic, що дії Волца можуть порушувати американське законодавство щодо обробки інформації, пов'язаної з національною обороною.

Конгресмени Демократичної партії США закликали провести слухання після того, як головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до чату високопосадовців США, де обговорювали удари по Ємену.

Неурядова організація American Oversight напередодні подала федеральний позов у Вашингтоні проти п’ятьох високопосадовців адміністрації Дональда Трампа, які були присутні у чаті в Signal та обговорювали там деталі операції США проти бойовиків-хуситів у Ємені.

Відповідачами у позові вказані: голова Пентагону Піт Гегсет, директорка нацрозвідки Тульсі Габбард, директор ЦРУ Джон Реткілфф, очільник Мінфіну Скотт Бессент, держсекретар Марко Рубіо, а також Національне управління з архівів і документації.

25 березня Волц взяв на себе повну відповідальність за скандал, де головного редактора американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали у чат в Signal, де американські високопосадовці обговорювали атаки по Ємену.