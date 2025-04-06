У США влада штату Нью-Йорк заявила адміністрації Трампа, що не буде виконувати її вимоги покласти край практикам різноманітності, рівності та інклюзії в державних школах (DEI), незважаючи на погрози адміністрації припинити федеральне фінансування освіти.

Про це пише АР.

Радник і заступник комісара Департаменту освіти штату Деніел Мортон-Бентлі заявив у листі у п'ятницю, 4 квітня, до федерального Департаменту освіти, що чиновники штату не вважають, що федеральне відомство має повноваження висувати такі вимоги.

“Ми розуміємо, що нинішня адміністрація прагне цензурувати все, що вона вважає “різноманітністю, справедливістю та інклюзією”. Але не існує федеральних законів чи законів штатів, що забороняють принципи DEI”, — написав він.

Мортон-Бентлі також написав, що чиновники штатів “не знають” про будь-які повноваження федерального Департаменту освіти вимагати від штатів погодитися з його інтерпретацією судових рішень або припинити фінансування без формального адміністративного процесу.

Міністерство освіти США наразі не відповіло на запит про коментар.

У четвер, 3 квітня, адміністрація Трампа наказала школам K-12 по всій країні протягом 10 днів засвідчити, що вони дотримуються федеральних законів про громадянські права та припиняють будь-яку дискримінаційну практику DEI, як умову для отримання федеральних грошей. Федеральне фінансування становить близько 6% від загального фінансування нью-йоркських шкіл K-12.

“Федеральна фінансова допомога — це привілей, а не право”, — заявив Крейг Трейнор, виконуючий обов'язки помічника міністра з питань громадянських прав.

Він сказав, що багато шкіл нехтують своїми юридичними зобов'язаннями, “в тому числі використовуючи програми DEI для дискримінації однієї групи американців на користь іншої”.

У вимозі про сертифікацію керівників штатів і шкіл попросили підписати “нагадування про юридичні зобов'язання”, визнаючи, що їхні федеральні гроші залежать від дотримання федеральних законів про громадянські права.

Ця вимога безпосередньо загрожує фінансуванню за Розділом I, який щороку спрямовує мільярди доларів на американські школи і націлений на райони з низьким рівнем доходу.

Мортон-Бентлі написав, що Департамент освіти штату вже неодноразово підтверджував федеральному уряду, що він дотримується Розділу VI Закону про громадянські права 1964 року, востаннє — в січні. Він сказав, що федеральний департамент засновує свої вимоги припинити програми DEI на помилковому юридичному тлумаченні.

Критики вимоги сертифікації заявили, що вона суперечить обіцянці Трампа повернути освіту школам і штатам.

Загроза фінансових санкцій схожа на ті, які адміністрація Трампа застосовує проти коледжів, намагаючись придушити протести проти Ізраїлю, які вона вважає антисемітськими, пише АР

Штат Нью-Йорк також відмовився виконати вимогу адміністрації Трампа закрити програму фінансування громадського транспорту в Нью-Йорку з високими тарифами на в'їзд до Мангеттена.

Після інавгурації 20 січня, Дональд Трамп підписав близько сто указів вже у перший день своєї роботи. Зокрема скасував указ президента Байдена від 2021 року, який скасовував заборону на відкриту службу трансгендерів в армії США. І закрив програми з інклюзивності DEI (diversity, equity and inclusion, тобто різноманіття, рівність шансів та інклюзивність). Як передає BBC із посиланням на представника адміністрації Трампа, одне з положень указу "покладе край DEI у федеральному уряді", скоротить фінансування її програм в усіх установах.

Келлі Робінсон, президентка Human Rights Campaign, найбільшої групи захисту прав ЛГБТК+ у США відреагувала на наказ Трампа: "Ми відмовляємось відступати або бути заляканими. Ми нікуди не збираємось і будемо боротися проти цих шкідливих положень усіма доступними нам засобами".