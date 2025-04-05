Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час відзначення 80-річчя визволення Братислави від нацистської окупації порівняв послів ЄС, які не прийшли на його запрошення, з маленькими дітьми. Водночас на заході були присутні диппредставники РФ та Білорусі.

Про це повідомляє Aktuality.

Критику європейських послів словацький премʼєр висловив біля меморіального комплексу "Славін" у Братиславі, де відбувались урочистості до дня звільнення міста.

Серед гостей на заході також були присутні посол РФ Ігор Братчиков та посол Білорусі Андрій Дапкюнас, і представники проросійської групи "Брат за брата" та антисеміт Даніель Бомбіч.

"Через те, що я запросив сьогодні посла РФ, посла Білорусі та інших, і дав їм можливість сказати два речення, посли Європейського Союзу сказали нам, що вони не прийдуть", – заявив Фіцо.

Через це він порівняв їх із дітьми, мовляв, "маленька дитина може дутися", а дипломати повинні працювати.

"У мене теж був син, який дувся. Але обов'язок послів – не дутися, а працювати", – вважає очільник словацького уряду.

Крім цього Фіцо нагадав про запланований візит до Москви, 9 травня, і висловив сподівання, що зможе "особисто подякувати за той вклад, який внесла Червона Армія у перемогу над фашизмом".

Раніше словацький прем'єр заявляв, що хоче відновити нормальні відносини з Росією після закінчення війни в Україні.