Росія вночі атакувала дронами Харків, Дніпро, Запоріжя та Київщину, є загиблі та поранені; переговорник Путіна Кирило Дмитрієв у Вашингтоні заявив про "прогрес" щодо завершення війни в Україні; Україні передадуть додаткові літаки F-16 та суд у Південній Кореї підтримав імпічмент Юн Сок Йоля та усунув його з посади президента — Суспільне підготувало головні новини ранку 4 квітня.

1. Росія вночі завдала масованого удару по Україні: у Харкові троє людей загинули

Армія РФ в ніч на 4 березня у Харкові дронами влучила по житлових будинках у Новобаварському районі Харкова. Щонайменше троє людей загинули та 32 — постраждали.

У Дніпрі черед атаку БПЛА відомо про трьох постраждалих. Одну 66-річну жінку госпіталували, іншим двох постраждалим надали допомогу на місці.

У Запорізькій області через дроновий удар виникла пожежа. Внаслідок атаки дістав поранення 63-річний чоловік.

У Броварському районі Київщини через атаку БПЛА постраждав чоловік, його госпіталізували. Через падіння уламків на території паркінгу зайнялися чотири вантажівки та легковий автомобіль. Також спалахнула пожежа в будівлі автосалону, де було пошкоджено ще п’ять авто. Всі осередки займання ліквідовано.

2. Спецпредставник РФ Дмитрієв заявив про прогрес у питанні завершення війни в Україні

Спеціальний представник Росії Кирило Дмитрієв після візиту до Вашингтона заявив про "значний прогрес" у врегулюванні війни в Україні. За його словами, під керівництвом президентів Путіна та Трампа досягнуто домовленості про ненанесення ударів по енергетичній інфраструктурі, що стало першим кроком до деескалації.

В інтерв’ю Newsmax Дмитрієв наголосив на необхідності "реалістичного дипломатичного рішення" та зазначив, що команда Трампа працює над досягненням угоди між РФ і Україною.

Коментуючи звинувачення щодо вивезення українських дітей, він заявив, що офіційна позиція Росії — "дітей евакуювали із зони бойових дій для захисту".

Контекст: раніше стало відомо, що спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся 2 квітня з американськими посадовцями у Вашингтоні.

3. Генерал НАТО Каволі: готуються нові постачання F-16 для України

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що додаткові винищувачі F-16 готуються до передачі Україні. Про це він повідомив під час слухань у Сенаті США 3 квітня.

За словами генерала, Україна вже має кілька F-16 і підготовлених пілотів, а літаки активно використовуються для оборони й наступальних дій, зокрема на сході країни. Постачання відбувається здебільшого з боку Нідерландів і Данії.

Каволі також підтвердив ефективність систем Patriot та далекобійної зброї, переданої США, і заявив, що Україна нині у "набагато кращій позиції", аби не програти війну.

Оцінюючи здатність Росії до масштабного наступу, генерал відповів: "Ні". Водночас наголосив, що Росії не можна довіряти в переговорах, адже вона "завжди діє у власних інтересах".

4. Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент Юн Сок Йоля

Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, остаточно усунувши його з посади через короткочасне запровадження воєнного стану у грудні.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

Вердикт набрав чинності негайно. Відповідно до нього країна має провести дострокові президентські вибори протягом 60 днів, імовірною датою яких називають 3 червня.

Контекст: Юна було піддано імпічменту в середині грудня опозиційним парламентом за звинуваченням у порушенні Конституції та законів країни — зокрема, за оголошення воєнного стану 3 грудня.