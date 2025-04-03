Хотів вивезти матір з окупованого села, але розминувся з нею на день і натрапив на росіян — так у вересні 2022 року в Куп’янському районі на Харківщині 29-річний Іван Забавський опинився у неволі в окупантів РФ. Його матері в російському Міноборони відповіли, що Іван начебто протидіяв російській "спеціальній воєнній операції" — так офіційні російські органи називають війну з Україною. У січні 2025 року суд у Санкт-Петербурзі засудив чоловіка до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за начебто шпигунство на користь України.
Історію Івана та про поневіряння у спробах його знайти журналістам Суспільне Харків розповіла мати Забавського Марина, а представник Координаційного штабу роз'яснив, як можна повернути цивільного поневоленого додому.