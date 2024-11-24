Російська армія атакувала Київ, у Лондоні на ремонт закривають Букінгемський палац, США нададуть Україні нові ракети та вибухи в Курській області РФ — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 24 листопада.

Атака на Київ

Російська армія безпілотниками атакувала українську столицю. О 03:25 в місті оголосили повітряну тривогу, а згодом пролунали вибухи, інформують кореспонденти Суспільного.

Повітряна тривога в Києві тривала три години. Сили ППО знешкодили понад десяток безпілотників, повідомили в КМВА.

США можуть передати Україні далекобійні ракети

США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM, які могли б досягти глибини Росії, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Україні доведеться почекати кілька місяців, оскільки США розвʼязують технічні проблеми перед будь-яким постачанням, кажуть співрозмовники. Вони додали, що ракети типу "повітря-земля" JASSM можуть увійти до пакету озброєнь, про який оголосять цієї осені, повідомили три джерела. Остаточного рішення ще не ухвалили.

Чому це важливо: військові аналітики припустили, що радіус ударів ракет JASSM може відтіснити російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів далі від лінії бойових дій. Запуск їх поблизу північного кордону України з Росією міг би дозволити ЗСУ вражати військові об’єкти РФ у Воронежі та Брянську, а на півдні — по аеродромах або військово-морських об’єктах у Криму.

Закриття Букінгемського палацу

Прийняття гостей у Букінгемському палаці, який є лондонською резиденцією британських монархів, будуть припинені з грудня по 2027 рік через заплановану реконструкцію будівлі. Про це повідомила газета британська газета The Times.

За її даними, вартість робіт складе близько 369 млн доларів. Державні заходи в цей час будуть проводитися в Віндзорському замку, як і прийняття усіх гостей. Король вирішив особисто профінансувати ремонт своїх приватних кімнат у північному крилі, які, як очікується, не будуть готові до використання до кінця 2027 року. Решта ремонту палацу фінансується платниками податків.

Вибухи у Курській області РФ

Російська протиповітряна оборона (ППО) у Курській області РФ збила 27 безпілотників та дві ракети, якими нібито атакувала Україна, повідомив губернатор регіону Олексій Смірнов у своєму Telegram. Він закликав людей не наближатися до уламків збитих безпілотників та ракет. Контекст: на території Курської області Росії наразі знаходиться майже 60 тисяч військовослужбовців російської армії, повідомили Суспільному джерела у Генштабі ЗСУ.

Співрозмовник також поінформував, що українські Сили оборони перебуватимуть на території Курської області допоки є "військова доцільність".