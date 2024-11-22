Уряд пропонує збільшити виплату на рівні закону родинам цивільних, які загинули при захисті України від агресії Росії з 1,9 мільйона гривень до 15 мільйонів. Йдеться про цивільних, що полягли у боях з армією РФ у період з 24 лютого по 25 березня 2022 року.

Про це під час засідання Кабміну 22 листопада заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд схвалив два законопроєкти, які спрямовані на підтримку ветеранів і вшанування подвигу українських захисників і захисниць.

"Перший стосується справедливого підходу до визначення виплат родинам загиблих захисників. На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн. Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн, і вважаємо, що це правильно і справедливо", — сказав Шмигаль.

Щодо другого законопроєкту, прем'єр розповів, що йдеться про "ветеранський спорт".

"Другий законопроєкт стосується ветеранського спорту, який ми вбачаємо одним із ключових елементів для реабілітації та адаптації. Посилюємо спроможність Мінветеранів у цьому напрямку та використання наявної мережі спортивних закладів для ветеранів", — пояснив він.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук також повідомив, що уряд схвалив проєкт змін до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо призначення одноразової грошової допомоги.

За його словами, документом передбачена виплата у 15 млн гривень родинам цивільних осіб, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах оборони України разом із військовими формуваннями. Крім того, пропонується встановити доплату до 15 млн гривень тим, хто отримав меншу суму.

Згідно з постановою Кабміну № 168 від 28 лютого 2022 року "розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період воєнного стану під час виконання ним обов’язків військової служби не може становити менше ніж 15 млн гривень".