Росіяни тиснуть на Курахове, ведуть бої в Часовому Яру і Торецьку та намагаються прорватися до Покровська. Сили оборони також відбивають атаки на півдні країни та в Харківській області. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

На цій ділянці фронту бої поблизу Стариці та східніше — навколо Вовчанська.

Куп’янський та Лиманський напрямки

На Купʼянськ росіяни тиснуть з північного сходу — від Голубівки, зі сходу — в районі Іванівки, та з півдня — поблизу Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Лозової та Першотравневого.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивають атаки неподалік Макіївки, Греківки, Новолюбівки, Тернів і Торського (все — на північному сході від Лиману).

Сіверський та Краматорський напрямки

На Сіверськ росіяни наступають зі сходу від міста — поблизу Верхньокам'янського, та з півдня — біля Виїмки.

Далі на південь — бої в районі Часового Яру, на півночі від міста — поблизу Григорівки та південніше — неподалік Ступочок. Лінія зіткнення тут проходить по каналу Сіверський-Донець Донбас.

Торецький та Покровський напрямки

На Торецькому напрямку бої в самому місті та навколо — на північному сході поблизу Дачного і Кримського, та південніше — біля Неліпівки.

Далі на південний захід росіяни наступають на Покровськ. Тут бої неподалік Миролюбівки, Променю, Лисівки, Григорівки, Пустинки та Юрʼївки.

Покровський напрямок, 22 листопада 2024 року. Графіка: Суспільне

Курахівський напрямок

На півдні Донецької області атаки армії РФ поблизу Сонцівки та Вознесенки, навколо Курахівського водосховища — в районах Берестків, Курахового і Дальнього, й далі на південь — біля Катеринівки та Антонівки.

Курахівський напрямок, 22 листопада 2024 року. Графіка: Суспільне

Південь

Далі, на південному заході Донецької області — бої в районах Трудового, Макарівки, Рівнопілля, Роздольного. На Запоріжжі — поблизу Роботиного і Новодарівки.