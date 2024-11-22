Росіяни тиснуть на Курахове, ведуть бої в Часовому Яру і Торецьку та намагаються прорватися до Покровська. Сили оборони також відбивають атаки на півдні країни та в Харківській області. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.
Північ Харківщини
На цій ділянці фронту бої поблизу Стариці та східніше — навколо Вовчанська.
Куп’янський та Лиманський напрямки
На Купʼянськ росіяни тиснуть з північного сходу — від Голубівки, зі сходу — в районі Іванівки, та з півдня — поблизу Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Лозової та Першотравневого.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбивають атаки неподалік Макіївки, Греківки, Новолюбівки, Тернів і Торського (все — на північному сході від Лиману).
Сіверський та Краматорський напрямки
На Сіверськ росіяни наступають зі сходу від міста — поблизу Верхньокам'янського, та з півдня — біля Виїмки.
Далі на південь — бої в районі Часового Яру, на півночі від міста — поблизу Григорівки та південніше — неподалік Ступочок. Лінія зіткнення тут проходить по каналу Сіверський-Донець Донбас.
Торецький та Покровський напрямки
На Торецькому напрямку бої в самому місті та навколо — на північному сході поблизу Дачного і Кримського, та південніше — біля Неліпівки.
Далі на південний захід росіяни наступають на Покровськ. Тут бої неподалік Миролюбівки, Променю, Лисівки, Григорівки, Пустинки та Юрʼївки.
Курахівський напрямок
На півдні Донецької області атаки армії РФ поблизу Сонцівки та Вознесенки, навколо Курахівського водосховища — в районах Берестків, Курахового і Дальнього, й далі на південь — біля Катеринівки та Антонівки.
Південь
Далі, на південному заході Донецької області — бої в районах Трудового, Макарівки, Рівнопілля, Роздольного. На Запоріжжі — поблизу Роботиного і Новодарівки.