Засідання Верховної Ради 22 листопада скасували через потенційну загрозу обстрілу урядового кварталу. Офіс президента працює у звичайному режимі з дотриманням заходів безпеки.

Про це у коментарі Суспільному заявили депутати з різних фракцій.

"Підвищена загроза ракетної атаки. Тому не тільки було ухвалене рішення про скасування засідання, але й всі служби Ради і секретаріати комітетів сьогодні також не працюють. Так само як мінімізовано кількість людей у Кабміні, ОПУ та інших державних органах в тому районі", — сказав нардеп від СН Микита Потураєв.

За його словами, місцевих жителів і тих, у кого офіси в урядовому кварталі, також попереджали про небезпеку.

"Загальна мета — зменшити кількість людей у потенційно небезпечній зоні. Рішення ухвалювали органи, відповідальні про безпеку відповідно до розвідувальної інформації про загрозу ракетного удару по цьому району, тому і посилені безпекові заходи стосуються не тільки Ради, а й усіх, хто там працює і живе", — сказав нардеп.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк також сказав, що засідання скасували через наявність інформації про ймовірність обстрілів.

"Це не означає, що вони будуть, просто є таке попередження, і, оскільки нічого важливого не було заплановано на п'ятницю, то перенесли на наступний пленарний тиждень. Хоч хтось вважає Раду центром прийняття рішень", — сказав він.

Офіс президента працює у звичайному режимі з дотриманням заходів безпеки, повідомив Суспільному речник президента Сергій Никифоров

Напередодні джерела Суспільного повідомили, що депутатів Верховної Ради попередили про потенційну загрозу обстрілу урядового кварталу.

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

У Пентагоні повідомили, що експериментальна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі російської моделі міжконтинентальної ракети РС 26 "Рубеж". Про запуск ракети США були поінформовані за 30 хвилин до запуску.