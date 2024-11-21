У бюджеті закладено 190 млн гривень на збереження репродуктивних клітин військовослужбовців.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив на презентації пілотного проєкту для ветеранів з підтримки на первинній ланці меддопомоги, у Києві передає кореспондентка Суспільного.

"Окремо зʼявилася нова програма, 190 млн гривень, щоб з 1 січня ми виконали норму закону і прописали механізм оплати за кошти бюджету зберігання репродуктивних клітин тих, хто йде в ЗСУ. З 1 січня зʼявляється така можливість, порядок прописується, після бюджету буде обговорений, але в бюджеті ця сума передбачена", — сказав Ляшко.

Адмініструвати програму буде Міністерство охорони здоровʼя спільно з НСЗУ.

Ляшко також зазначив, що ветерани російсько-української війни зможуть отримати більше безкоштовних послуг за державний кошт через Національну службу здоров'я. Міністерство охорони здоров'я незабаром запустить пілотний проєкт з роширення послуг.

Міністр розповів, що через сімейного лікаря ветерани, зокрема, зможуть отримати протезування зубів, пройти додаткову діагностику, реабілітацію та допомогу в подоланні залежностей. Частково ці послуги вже діють. Так, на протезування ветеранів війни у бюджеті 2024 року заклали 750 мільйонів гривень. Нині ж планують додати й інші послуги.

19 листопада Верховна рада схвалила в цілому проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Президент України Володимир Зеленський 12 березня підписав закон №10448, що передбачає можливість збереження репродуктивних клітин військовослужбовців та військовослужбовиць у разі їх загибелі.