Велика Британія 21 листопада запровадила персональні санкції проти українського олігарха Дмитра Фірташа та його дружини Лади Фірташ. Під обмеження також потрапили донька експрезидента Анголи Жозе Едуарду душ Сантуша Ізабель душ Сантуш та латвійський бізнесмен Айварс Лембергс.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті британського уряду.

"Дмитро Фірташ, сумнозвісний олігарх, який вивіз з України сотні мільйонів фунтів стерлінгів за допомогою корупції та контролю над розподілом газу і приховав десятки мільйонів фунтів нечесно отриманих прибутків лише на ринку нерухомості Великої Британії", – йдеться у повідомленні.

Також санкції запроваджено проти його дружини — Лади Фірташ. Вона володіє британськими активами від його імені, в тому числі будівлею старої станції метро "Бромптон-роуд", а також на Дениса Горбуненка, британського фінансового "фіксера", який сприяв корупційним схемам Фірташа.

Крім цього санкції запроваджено проти доньки експрезидента Анголи Ізабель душ Сантуш, яка систематично зловживала своїм становищем у державних компаніях, щоб привласнити щонайменше 350 мільйонів фунтів стерлінгів, позбавляючи Анголу ресурсів і фінансування для вкрай необхідного розвитку.

Обмеження щодо латвійського бізнесмена Айварса Лембергса британський уряд запровадив через Айварс Лембергс зловживання своїм політичним становищем у Латвії для хабарництва та відмивання грошей.

Зазначається, що ці обмеження передбачають замороження їхніх активів та заборону на в'їзд до країни.

Український олігарх Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ – один з українських бізнесменів, якого пов’язують з численними корупційними схемами та з російським капіталом.

Рада національної безпеки і оборони запровадила проти нього санкції влітку 2021 року. За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, це пов'язано з його участю у титановому бізнесі, зокрема постачанні сировини до Росії.

У березні 2014 року Дмитра Фірташа затримали у Відні за запитом ФБР за підозрою в наданні хабаря у розмірі $18 млн індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

Через тиждень після затримання земельний суд Відня звільнив Фірташа під рекордну для цієї країни заставу — 125 млн євро та підписку про невиїзд з Австрії. Заставу вніс російський олігарх Василь Анісімов, який, за даними ЗМІ, є другом довіреної особи Путіна — Аркадія Ротенберга, фігуранта санкційних списків США і ЄС.

30 квітня 2015 року Кримінальний земельний суд Відня відхилив запит США щодо екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Оголошуючи рішення, суддя Крістоф Бауер назвав однією з причин відмови у видачі "як мінімум часткову політичну мотивацію звинувачень", висунутих американським правосуддям.