В Україні до 10 років в'язниці заочно засудили російського актора Володимира Машкова, який вихваляє повномасштабне російське вторгнення. Крім цього в нього конфіскували квартиру в Одесі.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України (СБУ).

У відомстві розповіли, що оскільки Машков знаходиться на території Росії, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia, тобто, за відсутності обвинуваченого.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки 10 років позбавлення волі заочно отримав російський актор Володимир Машков. Також у зловмисника конфісковано квартиру площею 100 м² в елітному районі на узбережжі Одеси", — йдеться у повідомленні.

В СБУ нагадали, що Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів і часто виступає на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України.

"У грудні 2023 року фігуранта призначили співголовою "виборчого штабу" Путіна на так званих виборах президента РФ. Тоді Машков їздив по Росії і тимчасово захоплених регіонах України, де героїзував окупаційні угруповання країни-агресора. Серед іншого, під час прокремлівських "концертів-мітингів" він закликав до продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України", — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав Машкова винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

У Службі безпеки додали, наразі тривають комплексні заходи для притягнення Машкова до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

У травні 2023 року СБУ оголосила Машкову підозру за трьома статтями ККУ України. У березні 2024-го російський актор отримав ще одну підозру за двома статтями.