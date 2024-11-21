Конституційний суд Грузії зареєстрував позов президентки Саломе Зурабішвілі щодо невизнання результатів парламентських виборів.

Відповідну інформацію опубліковано на сайті суду, передає Ехо Кавказу.

Позов поданий 19 листопада. Він пов'язаний із порушенням принципів загальності та таємниці голосування. Його має розглянути пленум – усі дев'ять членів Конституційного Суду.

Голова суду Мераб Турава повідомив телекомпанії "Мтаварі", що суд поки що не отримав ще один позов у зв'язку з виборами, поданим депутатами від опозиції.

Частина юристів заявила, що новий парламент не зможе розпочати роботу до винесення Конституційним судом рішень щодо позовів.

У статті 86 регламенту Парламенту Грузії зазначено, що «до постанови парламенту про визнання повноважень членів парламенту не вноситься прізвище особи, законність обрання якої до членів парламенту оскаржується Конституційним Судом Грузії або загальним судом Грузії».

У керівній партії "Грузинська мрія" говорили, що перше засідання парламенту має відбутися 25 листопада.

Вибори у Грузії

Опозиційні партії та коаліції не визнають підсумки парламентських виборів у Грузії. Вони відмовляються входити до парламенту та отримувати мандати. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це голосування "російським" і "тотально сфальсифікованим".

28 жовтня і 4 листопада перед будівлею грузинського парламенту проходили мітинги прихильників опозиції проти результатів парламентських виборів. Зокрема один із лідерів партії "Єдність — Національний рух" Георгій Вашадзе, виступаючи на мітингу, заявив, що грузинська опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.

Прокуратура Грузії розпочала розслідування фактів можливої фальсифікації парламентських виборів на основі звернення Центральної виборчої комісії від 30 жовтня 2024 року за статтею 164 (3) КК Грузії – "фальсифікація виборів". Відомство викликало президентку Саломе Зурабішвілі на допит, бо вона стверджувала, що має докази фальсифікацій. Зурабішвілі не прийшла в прокуратуру.