У Дніпрі вночі лунали вибухи; Посольство США в Україні у четвер відновлює роботу; Адміністрація Байдена вирішила списати $4,7 млрд боргів України та російські Ту-95, ймовірно, запустили крилаті ракети по Україні — Суспільне підготувало головні новини ранку 21 листопада.

1. У Дніпрі вночі пролунали вибухи

У місті Дніпро вночі було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Внаслідок атаки РФ по Дніпру пошкоджено промислове підприємство. Також у місті сталися дві пожежі, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

2. Російські Ту-95 запустили крилаті ракети по Україні

Повітряні Сили України зафіксували стратегічні бомбардувальники Ту-95 у повітрі. За попередньою інформацією, вони здійснили пуски крилатих ракет Х-101 з району Енгельсу.

По всій країні оголошена повітряна тривога. Повітряні Сили закликають громадян негайно реагувати на сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки.

3. Посольство США в Україні відновить роботу 21 листопада

Посольство США в Україні 21 листопада відновить свою роботу після тимчасового закриття через попередження про загрозу. Речник Держдепу Метью Міллер повідомив, що співробітники повернуться на робочі місця, наголосивши на важливості безпеки персоналу.

20 листопада посольство було закрито через повідомлення про можливу повітряну атаку. Тимчасово припинили роботу також дипломатичні представництва Іспанії, Італії та Греції в Києві. У МЗС України зазначили, що загроза обстрілів зберігається щодня.

Чому це важливо: У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія проводить масову інформаційно-психологічну атаку (ІПСО) проти України.

4. США, ймовірно, скасують $4,7 мільярда боргів України

Адміністрація Джо Байдена вирішила списати $4,7 мільярда кредитів, наданих Україні, щоб забезпечити підтримку в умовах війни з Росією.

Про це повідомив речник Держдепу Меттью Міллер.

Цей крок зроблено напередодні завершення повноважень адміністрації Байдена. Конгрес ще може заблокувати рішення, хоча більшість сенаторів підтримують допомогу Україні. Президент США доручив пришвидшити передачу допомоги через побоювання, що наступний президент може обмежити її обсяги.

Контекст: Після надання дозволу атакувати РФ ракетами ATACMS президент США Джо Байден санкціонував постачання в Україну протипіхотних мін.