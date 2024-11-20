Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у зв'язку з ймовірним розстрілом російськими військовими українських військовополонених у Курській області РФ.

Про це посадовець написав у Telegram.

За його словами, із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення у Курській області Росії, де триває операція ЗСУ.

"Направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину. Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", — йдеться у дописі українського омбудсмена.

11 листопада стало відомо про ймовірний розстріл щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області РФ. Тоді Лубінець також звернувся з листом до ООН та МКЧХ, а Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

Що відомо про страти та розстріли українських військових на полі бою

У жовтні уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що Україна зафіксувала більш як 100 випадків, коли російські солдати розстрілюють українських військових, які здалися чи здаються в полон. Загальна кількість страчених на той момент становила 102.

5 листопада в Донецькій області було зареєстровано чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здавання в полон. Інциденти трапилися 23 жовтня в східній частині міста Селидове, тоді було вбито трьох військовополонених. Крім того, 1 листопада поблизу смт Вишневе Селидовської територіальної громади розстріляли ще трьох українських військових.

Вбивство військовополонених є порушенням вимог Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГПУ Юрій Бєлоусов розповідав Суспільному, що з листопада 2023 року кількість розстрілів росіянами українських військових, що здаються в полон, зросла.