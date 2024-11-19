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Організація із заборони хімічної зброї виявила заборонений газ у зразках з України
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Організація із заборони хімічної зброї виявила заборонений газ у зразках з України

Юрій Свиридюк
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Хімічна зброя
Противогаз. Фото: Freepik

Організація із заборони хімічної зброї виявила прямі докази застосування забороненого хімічного агента CS в зоні бойових дій в Україні. Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться у заяві Організації із заборони хімічної зброї.

Випадок застосування російськими військовими хімічних речовин зафіксували 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка Дніпропетровської області.

Аналізи зразків, відібраних з місця події, виявили наявність забороненого газу CS. Цей факт свідчить про порушення міжнародного гуманітарного права та створює додаткову загрозу для цивільного населення.

При цьому в організації підкреслили, що в доповіді "не ставилася мета визначити джерело або походження токсичної хімічної речовини".

Це перший випадок, коли в організації підтвердили використання газу, призначеного для масового ураження, в регіонах, де ведуться бойові дії в Україні.

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун у Facebook розповів, що Іллінка перебуває під постійними обстрілами з боку армії РФ та ще десять населених пунктів громади.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення по квітень 2024 року було зафіксовано 1891 випадок застосувань РФ боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами, повідомляє командування Сил підтримки ЗСУ.

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