Комітет Верховної ради з питань бюджету розглянув доопрацьований урядом проєкт закону про Державний бюджет України на 2025 рік та рекомендував парламенту ухвалити його у другому читанні.

Про це у понеділок, 18 листопада, повідомив народний депутат від “Слуги народу” Тарас Мельничук.

"Комітет Верховної ради України з питань бюджету, відповідно до спеціальної процедури, розглянув доопрацьований Кабінетом міністрів України проєкт закону про Державний бюджет України на 2025 рік (реєстр. №12000 від 14.09.2024 р.) та рекомендував Верховній раді України прийняти його у другому читанні і в цілому", — написав Мельничук.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, "за" проголосували 24 члени комітету, утрималося троє народних депутатів, ще один був проти.

"Далі засідання Ради на цьому тижні, де має відбутися фінальне голосування в другому та цілому за закон. Під час комітету було підтримано лише дві правки: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям класти кошти на ОВДП", — написав Железняк.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, які саме правки внесли депутати:

2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме — закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони. Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовується субвенція обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн. Дозволили прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн). +128 млн для Укрзалізниці на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично — залізничного полотна). Співфінансування — обов’язкова умова надання європейських коштів. +277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері. Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету). Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Решта — як подано урядом.

Кабінет міністрів України 8 листопада схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання у парламенті. Як відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, попри внесення певних змін, пріоритет у держбюджеті на наступний рік залишився незмінним — оборона, обороноздатність та безпека України.

"На ці потреби пропонуємо виділити 2 трлн 225 млрд грн. Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки", — прозвітував очільник уряду.

Також, за його словами, серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

Шмигаль додав, що до другого читання уряд рекомендував Раді збільшити видатки бюджету на 50 млрд гривень.

31 жовтня парламент прийняв за основу проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Раніше Рада скасувала підвищення зарплат українським прокурорам, що було передбачено в проєкті бюджету-2025.

Що відомо про проєкт бюджету на 2025 рік

13 вересня Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік. У державі очікуються доходи 2 трлн грн, а видатки планують на рівні 3,6 трлн грн. Пріоритетні рядки бюджету — оборона, соцзахист і підтримка регіонів та бізнесу. Прогнозований курс долара — 45 грн. Уряд прогнозує збільшення споживчих цін на 11%.

Загалом бюджет на 2025-й — дефіцитний, не вистачає 1,6 трлн грн — це сума, яка потрібна для фінансування всіх не військових видатків, говорить членкиня комітету з питань бюджету Леся Забуранна. Тож про гроші для них будуть домовлятися з партнерами.

Детальніше про проєкт бюджету-2025 читайте в матеріалі Суспільного.