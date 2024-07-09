На саміті НАТО, який з 9 по 11 липня проходитиме у Вашингтоні у США, очікуються зобов’язання союзників щодо подальшої підтримки розбудови бойової авіації України, зокрема передання та застосування літаків F16.

Про це Суспільному повідомило поінформоване джерело.

Водночас, чи зможе Україна використовувати їх для ударів по території Росії, поки невідомо.

Важливим кроком стане закріплення незворотності шляху України до членства в НАТО, що має стати відповіддю тим, хто намагається перетворити євроатлантичну інтеграцію на предмет торгу з Росією.

Для зближення України із Альянсом під час Ради Україна-НАТО, зокрема, будуть запропоновані “місток до членства”, нова структура для координації допомоги, розбудова центру НАТО-Україна для тренування та освіти у Польщі, також визначені подальші кроки у досягненні взаємосумісності. Окремі рішення очікуються щодо посилення ППО.

Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт вже анонсувала нові Patriot для України.

"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", — сказала тоді Сміт.

9 липня у Вашингтоні розпочинається 75-ювілейний Саміт НАТО. Окрім 32 членів Альянсу, на заході будуть представники 35 країн-партнерів, зокрема й Україна. Серед ключових тем саміту — захист Альянсу на тлі російської агресії в Україні, колективна оборона, військова присутність на східному фланзі НАТО та ядерне стримування.

Володимир Зеленський напередодні саміту заявив, що він має стати "платформою Patriot" для України, а також очікуються нові безпекові угоди та "потужні кроки від США". Водночас бажаного запрошення на вступ до Альянсу Україна на цьому саміті не отримає.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Сполучених Штатів для участі у саміті Північноатлантичного альянсу. Також очікується, що на полях заходу він зустрінеться з американським президентом Джо Байденом.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться й умови будуть виконані".

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