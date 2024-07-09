Китай закликав Україну та Росію проявляти спокій і стриманість, коментуючи російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Також там заявили, що усі сторони повинні утримуватися від дій, які можуть "призвести до подальшої ескалації ситуації".

Про це повідомив на брифінгу речник МЗС КНР Лінь Цзянь, відповідаючи на питання журналістів.

"Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною і чіткою, і всі зацікавлені сторони повинні відповідально сприяти охолодженню ситуації, щоб накопичити умови для якнайшвидшого припинення вогню і політичного врегулювання кризи", — заявив речник китайського Міністерства закордонних справ.

Лінь Цзянь зазначив, що "консенсус з шести пунктів", який спільно видали КНР та Бразилія, отримав позитивні відгуки від понад сотні країн. Перший із них закликає усі зацікавлені сторони дотримуватися "трьох принципів" охолодження ситуації.

Мовиться про те, аби не допускати розповсюдження вогню з поля бою та ескалації бойових дій. А також — про заборону ведення вогню у відповідь всіма сторонами.

Водночас Лінь Цзянь нічого не сказав у відповідь на запитання журналіста про те, чи Китай засуджує російський удар по "Охматдиту" і висловлює співчуття.

Атака на Київ 8 липня

Зранку 8 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ та область. Загинули 33 людини, 117 постраждали. Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці пошкоджена дитяча лікарня "Охматдит". Російські війська цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Через ракетну атаку російських військ на цивільні об'єкти Києва міська влада оголосила вівторок, 9 липня, днем жалоби.