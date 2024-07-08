Зранку 8 липня у Києві пролунали вибухи — російські військові вкотре атакували столицю ракетами. Одна з них пошкодила токсикологічне відділення дитячої лікарні "Охматдит". Є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі.
Біля лікарні тривають рятувальні роботи. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, з-під завалів врятували щонайменше одну людину. Пацієнтів лікарні евакуюють у комунальні лікарні міста.
Хлопчик, пацієнт лікарні "Охматдит", у сховищі з іншими дітьми, батька та персоналом лікарні під час чергової повітряної тривоги у Києві, 8 липня 2024 року. Зранку російські військові масово ударили ракетами по столиці, декілька будівель лікарні зруйновані. Суспільне Новини/Олександр Магула
Медики заносять каталки з хворими дітьми, яких евакуювали у сховище з корпусів лікарні "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року. Лікарня потрапила під російський ракетний обстріл. Суспільне Новини/Олександр Магула
Хлопчик, пацієнт лікарні "Охматдит", у сховищі під час повітряної тривоги у Києві, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула
Батьки та персонал лікарні поряд із хворими дітьми у сховищі дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яку зранку обстріляла ракетою Росія, Київ, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула
Діти у сховищі лікарні "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року. Будівля дитячої лікарні пошкоджена через російський ракетний обстріл. Суспільне Новини
Лікарка допомагає пораненому чоловіку на місці обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула
Цивільні волонтери допомагають рятувальникам та поліцейським гасити пожежу та розбирати завали на місці обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року. Російська армія обстріляла столицю України ракетами. Суспільне Новини/Олександр Магула
Волонтери підтримують частину покрівлі будівлі та допомагають рятувальникам розбирати завали на місці обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року. Російська армія обстріляла столицю України ракетами. Суспільне Новини/Олександр Магула
Медики лікарні долучились до розбору завалів зруйнованого російською ракетою корпусу дитячого лікувального центру "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула
Лікарка обіймає свого колегу на місці обстрілу дитячої лікарні "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула
На допомогу рятувальниками долучили декілька загонів поліції Києва, 8 липня 2024 року. Уламками російської ракети Х-101 пошкодили будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Суспільне Новини/Олександр Магула
Цивільні волонтери допомагають рятувальникам та поліцейським гасити пожежу та розбирати завали на місці обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року. Російська армія обстріляла столицю України ракетами. Суспільне Новини/Олександр Магула
Лікар у закривавленому халаті допомагає рятувальникам шукати людей під завалами на місці обстрілу Росією дитячої лікарні "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула
Читати ще