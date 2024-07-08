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Діти ховаються у сховищі, понівечений фасад та допомога пораненим: фоторепортаж з лікарні Охматдит
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Діти ховаються у сховищі, понівечений фасад та допомога пораненим: фоторепортаж з лікарні Охматдит

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мама з хворою дівчинкою у сховищ Охматдиту
33-річна Ольга зі своєю 5-річною донькою Лізою, яка лікується в "Охматдиті", у сховищі дитячої лікарні під час повітряної тривоги, Київ, 8 липня 2024 року. Російські військові зранку ударили по цій лікарні ракетою Х-101. Суспільне Новини/Олександр Магула

Зранку 8 липня у Києві пролунали вибухи — російські військові вкотре атакували столицю ракетами. Одна з них пошкодила токсикологічне відділення дитячої лікарні "Охматдит". Є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі.

Біля лікарні тривають рятувальні роботи. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, з-під завалів врятували щонайменше одну людину. Пацієнтів лікарні евакуюють у комунальні лікарні міста.

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року, діти у сховищі
Хлопчик, пацієнт лікарні "Охматдит", у сховищі з іншими дітьми, батька та персоналом лікарні під час чергової повітряної тривоги у Києві, 8 липня 2024 року. Зранку російські військові масово ударили ракетами по столиці, декілька будівель лікарні зруйновані. Суспільне Новини/Олександр Магула

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року, діти у сховищі
Медики заносять каталки з хворими дітьми, яких евакуювали у сховище з корпусів лікарні "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року. Лікарня потрапила під російський ракетний обстріл. Суспільне Новини/Олександр Магула

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року, діти у сховищі
Хлопчик, пацієнт лікарні "Охматдит", у сховищі під час повітряної тривоги у Києві, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року, діти у сховищі
Батьки та персонал лікарні поряд із хворими дітьми у сховищі дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яку зранку обстріляла ракетою Росія, Київ, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року, діти у сховищі
Діти у сховищі лікарні "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року. Будівля дитячої лікарні пошкоджена через російський ракетний обстріл. Суспільне Новини

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року
Лікарка допомагає пораненому чоловіку на місці обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року, розбір завалів
Цивільні волонтери допомагають рятувальникам та поліцейським гасити пожежу та розбирати завали на місці обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року. Російська армія обстріляла столицю України ракетами. Суспільне Новини/Олександр Магула

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року, рятувальники та волонтери розбирають завали
Волонтери підтримують частину покрівлі будівлі та допомагають рятувальникам розбирати завали на місці обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року. Російська армія обстріляла столицю України ракетами. Суспільне Новини/Олександр Магула

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року, медики
Медики лікарні долучились до розбору завалів зруйнованого російською ракетою корпусу дитячого лікувального центру "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

Лікарка обіймає свого колегу на місці обстрілу дитячої лікарні "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року
Лікарка обіймає свого колегу на місці обстрілу дитячої лікарні "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року
На допомогу рятувальниками долучили декілька загонів поліції Києва, 8 липня 2024 року. Уламками російської ракети Х-101 пошкодили будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Суспільне Новини/Олександр Магула

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року, розбір завалів на місці обстрілу
Цивільні волонтери допомагають рятувальникам та поліцейським гасити пожежу та розбирати завали на місці обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року. Російська армія обстріляла столицю України ракетами. Суспільне Новини/Олександр Магула

обстріл лікарні "Охматдит" у Києві, 8 липня 2024 року, медики допомагають розбирати завали
Лікар у закривавленому халаті допомагає рятувальникам шукати людей під завалами на місці обстрілу Росією дитячої лікарні "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

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