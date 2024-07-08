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Готував ракетні удари по ЗСУ та інфраструктурі України: СБУ затримала ще одного російського агента
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Готував ракетні удари по ЗСУ та інфраструктурі України: СБУ затримала ще одного російського агента

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Служба безпеки України (СБУ) затримала ще одного російського агента, який готував ракетні удари по підрозділах ЗСУ та об’єктах паливно-енергетичного комплексу у Київський та у Чернігівській областях. Його впіймали під час дорозвідки поблизу локації українських військ на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед основних цілей навідника були військові аеродроми та підрозділи ППО, а також нафтопереробні заводи, паливні склади та ключові енергогенеруючі підприємства.

"Щоб отримати координати об’єктів, фігурант об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру свого телефону. Отримані відомості він передавав кадровому співробітнику управління ФСБ по Москві та області", — розповіли у СБУ.

За даними кіберфахівців СБУ, російські спецслужби завербували чоловіка, після його антиукраїнських коментарів, які він публікував на прокремлівських Telegram-каналах.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111Дії, умисно вчинені громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: перехід на бік противника в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", — додали в СБУ.

Наприкінці травня СБУ заочно повідомила про підозру російському генерал-майору Роберту Баранову. Його підрозділ коригує удари "Калібрами", "Іскандерами" та Х-101/555 по цивільній інфраструктурі України.

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