Служба безпеки України (СБУ) затримала ще одного російського агента, який готував ракетні удари по підрозділах ЗСУ та об’єктах паливно-енергетичного комплексу у Київський та у Чернігівській областях. Його впіймали під час дорозвідки поблизу локації українських військ на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед основних цілей навідника були військові аеродроми та підрозділи ППО, а також нафтопереробні заводи, паливні склади та ключові енергогенеруючі підприємства.

"Щоб отримати координати об’єктів, фігурант об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру свого телефону. Отримані відомості він передавав кадровому співробітнику управління ФСБ по Москві та області", — розповіли у СБУ.

За даними кіберфахівців СБУ, російські спецслужби завербували чоловіка, після його антиукраїнських коментарів, які він публікував на прокремлівських Telegram-каналах.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", — додали в СБУ.

Наприкінці травня СБУ заочно повідомила про підозру російському генерал-майору Роберту Баранову. Його підрозділ коригує удари "Калібрами", "Іскандерами" та Х-101/555 по цивільній інфраструктурі України.