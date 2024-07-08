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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1200 солдатів і 16 танків — Генштаб
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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1200 солдатів і 16 танків — Генштаб

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Російські військовослужбовці, армія РФ
Російські військовослужбовці патрулюють металургійний комбінат в Маріуполі, 18 травня 2022 року. Ольга Мальцева/AFP через Getty Images.

Станом на ранок 8 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 552 190 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1200 військових.

З техніки російські окупанти втратили:

  • танків ‒ 8171 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40) од,
  • артилерійських систем – 14966 (+29) од,
  • РСЗВ — 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 880 (+1) од,
  • літаків — 361 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11893 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2353 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2503 (+8)

Дані уточнюються.

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