Росія вночі ракетами атакувала Україну, у Франції завершилися дострокові парламентські вибори — у низці міст відбулися демонстрації, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув у Китай — Суспільне зібрало головні новини ранку 8 липня.

Ракетний обстріл України

О пів на дванадцяту у Сумах пролунали вибухи, повідомляли кореспонденти Суспільного. Згодом керівник МВА Дрозденко підтвердив інформацію та розповів, що російські війська атакували передмістя Сум. Вже за годину вибухи чули в Миколаєві та Харкові, повідомили наші журналісти.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт чотирьох літаків Ту-95 з аеродрому "Оленья". Згодом командування інформувало про рух ракет українською територією.

Додатково: Польські Збройні Сили у ніч проти 8 липня в повітря піднімали літаки через російську атаку на Україну. Там попередили, що задіяна польська та союзницька авіація розпочала всі необхідні процедури.

Вибори та протести в Парижі

У Франції закінчився другий тур голосування до Національних зборів (парламенту). За даними екзитполів першим лідирував блок лівих "Новий народний фронт" (NPF) із лідером Жан-Люком Меланшоном, за ним президентська партія Еммануеля Макрона і трійку замкнула партія ультраправих "Національне обʼєднання" на чолі з Марін Ле Пен.

Проте жоден з блоків не отримав абсолютної більшості. Для цього треба утворювати обʼєднання. Згодом на вулицях почали зʼявлятися люди. Як повідомили в поліції — у Парижі зібралося 8 тисяч людей. За інформацією France 24, багато хто святкував перемогу лівих, проте серед натовпу були і невдоволені. Демонстрації спалахнули на вулицях Парижа, Ренні, Лілля та інших французьких міст. Відомо, що у Ренні арештували 25 людей.

Контекст: 9 червня президент Франції Емманюель Макрон розпустив французький парламент. Він пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент. Перший тур позачергових виборів відбувся 30 червня, де перемогу здобула ультраправа партія "Національне об’єднання" (RN) Марін Ле Пен. Вона набрала близько 33%.

Орбан прибув до Пекіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що прибув до Пекіна для продовження "мирної місії". Reuters з посиланням на прессекретаря глави угорського уряду Берталана Хаваші пише, що Орбан проведе зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. За інформацією агентства, китайське МЗС також підтвердило візит політика.

Попередні візити до Києва та Москви: 5 липня Орбан обговорив у Москві з Путіним можливі шляхи врегулювання конфлікту між Росією та Україною, а також розпочала переговори про мир. За три дні до цього, 2 липня, він побував у Києві. Під час зустрічі із Зеленським Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

Премʼєр Індії в Москві

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді під час свого візиту до Москви 8 липня обговорить з Путіним механізм швидких грошових переказів між Індією та Росією, пише The Economic Times.

За інформацією видання, високопосадовці двох країн обговорять використання індійської платіжної системи RuPay у Росії та російський "Мир" в Індії. Необхідність у "швидких та оперативних платежах набула значення" на тлі відключення російських банків від SWIFT та "безпрецедентного сплеску двосторонньої торгівлі" після початку вторгнення РФ в Україну, зазначає газета.

Контекст: Нью-Делі підтримує активне економічне партнерство з Москвою на тлі війни проти України, що дуже засмутило західні країни. Індія й надалі купує російську нафту й газ. Платежі за це здійснюються через індійський HDFC Bank і російський Газпромбанк, повідомляє Reuters.