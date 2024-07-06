Пентагон заявив, що "відкладе на невизначений термін" свої заплановані військові навчання Noble Partner з Грузією, оскільки Сполучені Штати переглядають свої відносини із Тбілісі.

Про це повідомили на сайті Міноборони США.

Військові навчання мали пройти в Грузії з 25 липня по 6 серпня.

Перегляд відбувся після того, як 3 червня Грузія ухвалила закон про "іноземних агентів", який викликав критику на Заході через побоювання, що документ придушить незалежні ЗМІ та свободу слова.

У заяві Пентагону йдеться, що рішення про перенесення навчань, запланованих на 25 липня на 6 серпня, пов’язане з "помилковими звинуваченнями" проти Сполучених Штатів та інших західних організацій після критики США закону та його санкцій щодо деяких грузинських чиновників.

"У такий спосіб уряд Сполучених Штатів вирішив, що це невідповідний час для проведення широкомасштабних військових навчань у Грузії", — йдеться у заяві.

Міністерство оборони Грузії назвало рішення США "сумним", заявивши, що такі навчання "приносять користь як Грузії, так і Сполученим Штатам і країнам-партнерам".

Що відомо про грузинський "закон про іноагентів"

13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні за 67 секунд.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що наклала вето на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Видання "Эхо Кавказа" повідомляло, що керівна партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

28 травня парламент Грузії остаточно затвердив закон "Про прозорість іноземного впливу", подолавши вето президентки країни.

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.