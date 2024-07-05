Президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 липня, привітав 284 українських суддів зі складанням присяги й підкреслив, що від їхньої роботи залежить "єдність і успіх" суспільства. Він також закликав їх дотримуватися норм Конституції та прав людини.

Відео зі зверненням до суддів глава держави опублікував у Telegram.

"Зараз такий час, коли кожен на своєму місці в державі завжди повинен працювати так, щоб бути основою для держави", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що "кожен має робити все можливе, щоб зміцнювати наші державні інституції" й допомагати захисту українців та всієї держави.

"Від кожного залежать успіх України і єдність у нашому суспільстві, від суддів – особливо", — сказав президент.

Він додав, що люди очікують "оперативності роботи" та вміння правильно "розуміти суспільні потреби".

"Застосовувати Конституцію та правопорядок так, щоб права людини в Україні були дотримані, а в разі необхідності — відновлені", — сказав він.

23 травня Верховна рада призначила Сергій Різника новим суддею Конституційного суду України. Це перший суддя КСУ, якого обрали за новими правилами добору за участі Дорадчої групи.