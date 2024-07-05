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Робота медиків біля Часового Яру, евакуація з Торецька, обстріл Харкова та Дніпра. Тиждень війни у фото
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Робота медиків біля Часового Яру, евакуація з Торецька, обстріл Харкова та Дніпра. Тиждень війни у фото

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обстріл Харкова, КАБ по терміналу Нової пошти
Водій "Нової пошти" у кабіні машини, яка згоріла через влучання уламків авіабомби, Харків, 30 червня 2024 року. Армія РФ скинула КАБ поруч з терміналом пошти. Загинув водій однієї з вантажівок, поранені десять людей. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

США оголосили військову допомогу Україні на понад $2,2 млрд, стільки ж Україна отримала від МВФ. Сполучені Штати дозволять Силам оборони стріляти на більшу відстань американською зброєю, ​якщо РФ спробує розширити фронт. Орбан зустрівся в Києві з Зеленським (основні заяви — тут), а потім поїхав в Москву. Валерій Залужний вирушив до Великої Британії та найближчим часом почне виконувати обов'язки посла.

Туреччина провела антитерористичну операцію у кількох районах на півночі Іраку. Північна Корея випробувала тактичну ракету із надвеликою боєголовкою. Дональд Трамп може претендувати на імунітет у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Лейбористи перемогли на виборах у Британії, премʼєр Ріші Сунак подав у відставку, замість нього уряд очолив лідер лейбористів Кір Стармер.

МВФ оцінив збитки української енергетики від війни в майже $57 млрд. Світовий банк вперше визначив Україну як державу з доходами, вищими за середні. Нацбанк запровадить обмеження для переказу коштів з картки на картку. Німеччина привезла третій ЗРК Patriot в Україну.

медики несуть пораненого, термінал Нової Пошти, обстріл Харкова, КАБ на Харків, 30 червня 2024 року
Медики несуть пораненого у Харкові, 30 червня 2024 року. Російська армія скинула КАБ на Слобідський район міста. Авіабомба влучила у вантажівку, та завдала значних руйнувань термінала "Нової пошти". Водій, який був в машині в момент влучання, загинув. Ще десять людей поранені, серед них — немовля. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

військовий медик у стабпункті, поранений український військовий, Часів Яр, 1 липня 2024 року
Військовий медик у стабілізаційному пункті надає допомогу пораненому українському військовослужбовцю 5-ї окремої штурмової Київської бригади неподалік міста Часів Яр, Донеччина, 1 липня 2024 року. Збройні сили відступили з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру на більш захищені позиції, повідомили військові 4 липня. REUTERS/Alina Smutko

vісцеві жителі чекають на евакуацію у Торецьку на Донеччині, 3 липня 2024 року, евакуація з Торецька, Торецьк
Місцеві жителі Володимир та Наталія чекають на евакуацію у Торецьку на Донеччині, 3 липня 2024 року. У прифронтовому Торецьку евакуаційні групи забирають містян, що згоджуються виїхати у більш безпечні райони. Електроенергії в місті немає, мобільного зв'язку також. Віднедавна призупинили й доставку води у резервуари — через небезпеку обстрілів. REUTERS/Alina Smutko

поліцейський забирає кіз, евакуація з Торецька, Донеччина, 3 липня 2024 року
Поліцейський Іван відвʼязує з ціпків кіз місцевого жителя, якого він з колегами евакуює з Торецька, Донеччина, 3 липня 2024 року. Через те, що мобільного зв'язку у місті немає, аби повідомляти про евакуацію, в Торецьку створили евакогрупи. Жителів вивозять волонтери та поліцейські. 20 червня Росія відновила атаки на місто Торецьк. REUTERS/Alina Smutko

засуджений українець Микола приєднався до 92-ї окремої штурмової бригади, Харківщина, 29 червня 2024 року, мобілізація увʼязнених, закон про мобілізацію
26-річний засуджений українець Микола, який приєднався до 92-ї окремої штурмової бригади, під час навчань на Харківщині, 29 червня 2024 року. Відколи в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, понад 2750 ув’язнених були звільнені з-під варти, щоб мобілізуватись до війська, сказав міністр юстиції Малюська в інтерв’ю Washington Post. Getty Images/AFP/Roman Pilipey

падіння уламків російської ракети на Оболоні у Києві, 30 червня 2024 року, рятувальники на балконі після обстрілу
Рятувальники працюють у будинку на півночі Києва, на який впали уламки російської ракети, 30 червня 2024 року. У багатоповерхівці частково зруйновані балкони на двох поверхах. З підʼїзду евакуювали всіх мешканців. Getty Images/Serhii Korovayny

психологи втішають постраждалу жінку у Дніпрі, 3 липня 2024 року, ракетний обстріл Дніпра
Поліцейські та психологи втішають жінку у стані стресу після російського ракетного обстрілу Дніпра, 3 липня 2024 року. Внаслідок атаки загинули пʼятеро людей, ще одна жінка померла від поранень у лікарні. Getty Images/Mykola Miakshykov

дим піднімається з місця обстрілу у Херсоні, 2 липня 2024 року, артилерійський обстріл Херсона
Жінки дивляться на дим, що піднімається з місця обстрілу у Херсоні, 2 липня 2024 року. Російські військові обстріляли центральну частину міста. Обстріли тривали з пізньої ночі до середини дня. Загинула 54-річна жінка, ще восьмеро жителів — поранені. У будівлі Морського коледжу спалахнула пожежа. Getty Images/Ivan Antypenko

роупджампінг, стрибки з мосту, екстремальні розваги, Київ, 30 червня 2024 року
Жінка готується стрибати з Пішохідного мосту з висоти 26 метрів, Київ, 30 червня 2024 року. Роупджампінг — вид екстремальних розваг. В столиці, де останній тиждень висока температура повітря, люди проводять час на пляжах, щоб врятуватись від спеки. Getty Images/Andrew Kravchenko

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