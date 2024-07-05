Місцеві жителі Володимир та Наталія чекають на евакуацію у Торецьку на Донеччині, 3 липня 2024 року. У прифронтовому Торецьку евакуаційні групи забирають містян, що згоджуються виїхати у більш безпечні райони. Електроенергії в місті немає, мобільного зв'язку також. Віднедавна призупинили й доставку води у резервуари — через небезпеку обстрілів. REUTERS/Alina Smutko