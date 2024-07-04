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Нацбанк запровадить обмеження для переказу коштів з картки на картку — Пишний
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Нацбанк запровадить обмеження для переказу коштів з картки на картку — Пишний

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Голова Національного банку (НБУ) Андрій Пишний
Голова Національного банку (НБУ) Андрій Пишний, Київ, 5 вересня 2023 року. Ковальчук Віктор/УНІАН

Очільник Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив, що регулятор введе обмеження для переказу з картки на картку. За його словами, наразі проводяться обговорення цього питання з волонтерами.

Про це він сказав під час під час засідання фінансового комітету Верховної ради 4 липня.

"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, аби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питання, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", — пояснив Пишний.

За його словами, представники Нацбанку "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем.

"Збираємо їхні позиції, аналізуємо. Але ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", — додав голова НБУ.

Наприкінці травня цього року Пишний в ефірі телемарафону "Єдині новини" інформував, що НБУ планує обмежити обсяг переказів з однієї картки сумою в 100 тисяч гривень та кількістю у 30 на місяць. Але фінустанови можуть підіймати цей ліміт. Тоді він пояснив запровадження лімітів "небезпечним зростанням" використання карткових рахунків для проведення транзакцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

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