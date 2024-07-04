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Сі Цзіньпінь закликав членів Шанхайської організації співробітництва протистояти зовнішньому втручанню
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Сі Цзіньпінь закликав членів Шанхайської організації співробітництва протистояти зовнішньому втручанню

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Сі Цзіньпінь закликав членів ШОС протистояти зовнішньому втручанню
Керівник Росії Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін. AP

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) — клубу регіональної безпеки — протистояти зовнішньому втручанню.

Про це передає Reuters.

Як відзначає агенція, на зустрічі в столиці Казахстану Астані керівник Росії Володимир Путін також говоритиме про створення нової євразійської системи безпеки.

Як пише Reuters, раніше Путін і Сі Цзіньпін розширили засновану у 2001 році Росією, Китаєм і країнами Центральної Азії Шанхайську організацію співробітництва (ШОС), включивши у неї Індію, Іран і Пакистан як противагу Заходу.

Сі Цзіньпін на зустрічі в Астані закликав членів клубу регіональної безпеки протистояти зовнішньому втручанню.

"Ми повинні захистити право на розвиток", — цитує Сі Цзіньпіна китайське державне телебачення CCTV.

Блок повинен вирішити "внутрішні розбіжності" миром, шукати точки дотику та вирішити труднощі співпраці, додав Сі.

Основна зустріч проходила за закритими дверима, але прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують "РИА Новости", заявив у четвер, що Путін обговорить з групою свою ідею створення нового набору євразійських договорів про колективну безпеку.

Минулого місяця Путін заявив, що нова регіональна система безпеки є "необхідною та має бути відкритою для всіх країн на континенті, включаючи членів НАТО, але її метою має бути поступове усунення будь-якої зовнішньої військової присутності з Євразії, чітко посилаючись на Сполучені Штати".

У частині своєї промови, опублікованій Кремлем, Путін також привітав збільшення використання національних валют — замість долара — в торгівлі між країнами ШОС і закликав до створення нової платіжної системи всередині групи.

Західні санкції залишили Москву відрізаною від традиційних платіжних систем, таких як SWIFT, а сотні мільярдів доларів у російських іноземних резервах залишаються замороженими, нагадує Reuters.

Як відзначає агенція, "Сі та Путін вважають, що ера після холодної війни, де домінували США, руйнується". Російський лідер заявив, що ШОС "відіграє важливу роль у створенні нового, більш справедливого світового порядку", пише Reuters.

ШОС — міжурядова організація, яку утворили Китай та РФ 2001 року в м. Шанхай. До організації входять 9 країн-членів — Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Раніше в МЗС Китаю повідомили, що Сі Цзіньпін приїжджає з державним візитом у Казахстан і візьме участь у 24-му засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС). А прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорюватимуть ситуацію в Україні під час саміту ШОС.

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