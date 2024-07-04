Верховний суд Японії зобов’язав уряд відшкодувати збитки людям, яких примусово стерилізували згідно з законом про євгеніку, який діяв з 1948 по 1996 рік. Суд постановив, що така практика є неконституційною та порушує їхні права.

Про це повідомляє CNN.

Закон про євгенічний захист, який нині вже не діє, дозволяв владі примусово стерилізувати людей з обмеженими можливостями, включно з людьми з психічними розладами, спадковими захворюваннями або фізичними вадами та хворими на проказу. Він також дозволяв примусові аборти, якщо хтось із батьків мав такі захворювання.

Закон нібито мав на меті “запобігти розмноженню неповноцінних нащадків з євгенічної точки зору, а також захистити життя та здоров’я матері”.

Згідно з рішенням суду з посиланням на дані міністерства, з 1948 по 1996 рік без згоди стерилізували близько 25 000 людей.

Хоча у 2019 році уряд запропонував компенсувати кожній жертві 3,2 мільйона ієн (близько 19 800 доларів США) відповідно до закону про надання допомоги, жертви та їхні прихильники стверджували, що цього було далеко недостатньо, і багато з них продовжували свою боротьбу в суді.

Рішення в середу стосується п’яти таких позовів, поданих позивачами з усієї країни до судів нижчої інстанції, які потім перейшли до Верховного суду.

У чотирьох із цих справ суди нижчої інстанції винесли рішення на користь позивачів. Їх Верховний суд підтримав у середу, 3 липня, зобов’язавши уряд виплатити 16,5 мільйона ієн (близько 102 000 доларів) позивачам і 2,2 мільйона ієн (13 000 доларів) їхнім дружинам.

У п’ятій справі суд нижчої інстанції виніс рішення проти позивачів і відхилив їх позов, посилаючись на 20-річний термін позовної давності. Верховний суд скасував це рішення, назвавши закон “неприйнятним” і “надзвичайно суперечним принципам справедливості та чесності”.

Тепер справу повернули до суду нижчої інстанції, щоб визначити, яку суму повинен заплатити уряд.

“Законодавчий намір колишнього Закону про євгенічний захист не може бути виправданий у світлі соціальних умов того часу”, — сказав суддя Сабуро Токура, виносячи рішення.

На пресконференції за підсумками рішення суду головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі вибачився перед жертвами, повідомляє NHK. Уряд негайно виплатить компенсацію та розгляне інші заходи, такі як зустріч між позивачами та прем’єр-міністром Фуміо Кісіда, сказав він.