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Менше пластику: уряд напрацьовує законопроєкт проти одноразової пластикової продукції
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Менше пластику: уряд напрацьовує законопроєкт проти одноразової пластикової продукції

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В межах євроінтеграції в Україні розробляють законодавство, яке заборонить виробництво, ввезення та поширення одноразового посуду, ватних паличок, шпажок тощо.

Про таке повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Із 3 липня 2024 року в ЄС діє правило, що пластикові пляшки на ринку мають бути лише з прикріпленими кришками. Таке рішення має гарантувати, що кришка потрапить на переробку разом із пляшкою, її не викинуть окремо у смітник або ж на землю чи у воду.

Наразі в Україні напрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву ЄС від 2019 року та поступово обмежити обіг одноразового пластику на території України. Зокрема, планується заборонити виробництво, ввезення, введення в обіг та розповсюдження такої продукції:

  • гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;
  • місткості з пінополістиролу та пластикові місткості у формі блістерного паковання або лотків – для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або які люди беруть із собою;
  • мішалки та соломинки для напоїв;
  • палички, що прикріплюються до повітряних куль;
  • шпажки;
  • одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо.

За експертними оцінками, у світі щороку переробляється лише 10-15% одноразового пластику. При цьому у 2019 році у світі викинули 130 млн тонн одноразового пластику. У Австралії на одну людину припало 59 кг таких відходів, у США — 53 кг, у Японії — 37 кг, в Канаді – 34 кг, в Італії – 23 кг.

"Ідучи європейським шляхом, Україна також впроваджує кращі європейські практики у боротьбі за чисте довкілля", — наголосили в міністерстві.

24 квітня Європейський парламент схвалив закон, що забороняє з 2030 року окремі види одноразової пластикової упаковки, як-от мініпляшки від шампуню в готелях чи тонкі пластикові пакети для продуктів.

У листопаді 2023 року Кабінет міністрів затвердив порядок та критерії віднесення до побічних продуктів речовин або предметів, які утворюються в процесі виробництва певної продукції та які заведено вважати відходами.

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