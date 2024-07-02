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"Намагалась пронести зброю в аеропорту повз охорону". Конгресвумен Спартц висунули звинувачення
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"Намагалась пронести зброю в аеропорту повз охорону". Конгресвумен Спартц висунули звинувачення

ЗМІ
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Конгресвумен від Республіканської партії США Вікторія Спартц
Конгресвумен від Республіканської партії США Вікторія Спартц під час розмови з журналістами, 18 жовтня 2023 року. Joe Raedle/Getty Images

Конгресвумен від Республіканської партії США від штату Індіана Вікторії Спартц висунули звинувачення через те, що вона в аеропорту імені Даллеса (Вашингтон) намагалась пронести вогнепальну зброю повз службу безпеки.

Про це пише ABC News, посилаючись на адміністрацію транспортної безпеки США (TSA).

Зазначається, що Спартц звинуватили у правопорушенні класу 1 згідно із законодавством штату Вірджинія.

Представник TSA сказав, що офіцери виявили незаряджену вогнепальну зброю у ручній поклажі політикині під час перевірки пасажирів у п’ятницю, 28 червня, в міжнародному аеропорту Вашингтона імені Даллеса.

Водночас пресслужба Спартц повідомила, що вона "помилково" взяла із собою розряджений пістолет до своєї валізи. При цьому вона вилітала на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Там додали, що Спартц отримала судовий протокол про порушення і вирушила в міжнародний рейс.

Звинувачення передбачає до року в'язниці та штраф у розмірі 2500 доларів, якщо Спратц визнають винною.

TSA дозволяє пасажирам подорожувати з вогнепальною зброєю, але вона повинна бути задекларована авіакомпанією та упакована в жорсткий футляр у зареєстрованому багажі.

Що відомо про Вікторію Спартц

Вікторія Спартц – американська політикиня українського походження, сенаторка Конгресу штату Індіана від міста Ноблсвілл, округ Гамільтон. Вона народилася у місті Носівка Чернігівської області. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

У 2000 році переїхала до США, отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани, залишилася там викладати. У 2017 замінила на посаді в Конгресі штату Індіана 72-річного сенатора Люка Кенлі, який пішов на пенсію. Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, зокрема Дена Шмідта, що раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом.

Вона спочатку підтримувала Україну після повномасштабного російського вторгнення. Представник Індіани Чак Гудріч звинуватив Спартц у тому, що вона ставить Україну на перше місце, вище за пріоритети Сполучених Штатів, зокрема розв'язання ситуації на південному кордоні — міграційної кризи з Мексикою.

Згодом Спартц виступила проти "чистих чеків" на допомогу Києву від Вашингтона. Вона виступила за перегляд допомоги, а також голосувала проти законопроєкту щодо допомоги Україні на суму у 61 мільярд доларів.

Заяви Спартц щодо керівника ОП Єрмака

Улітку 2022 року Вікторія Спартц звернулася з листом до президента США Джо Байдена про необхідність перевірити, чи є так звані "російські зв’язки" в очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував звернення Спартц і порадив політикині "полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни".

У відповідь на заяву МЗС Спартц на своєму сайті опублікувала список претензій до керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зокрема, вона закидає йому невдалі мирні перемовини з РФ перед початком російського повномасштабного вторгнення.

В Офісі президента України Суспільному повідомили, що не отримували жодних листів чи звернень з боку членкині Конгресу Вікторії Спартц, яка раніше оприлюднила список претензій до очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

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