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Інвестиційний банкір Фурса щодо ризиків дефолту української економіки: "Про це смішно читати у новинах"
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Інвестиційний банкір Фурса щодо ризиків дефолту української економіки: "Про це смішно читати у новинах"

Ексклюзивно
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Сергій Фурса
Сергій Фурса. Cуспільне

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що заяви про нібито дефолт, якого українська економіка зазнає вже у серпні цього року — не станеться. За його словами, переговори Мінфіну та іноземних інвесторів щодо пролонгації раніше укладених договорів продовжуються.

Про це він розповів у коментарі Суспільному.

"Якщо не вдасться домовитися, якщо позиції Мінфіну та інвесторів не зійдуться, то тоді буде ще одна пролонгація, тоді скажуть: добре, поки нічого не ясно, чекаємо ще рік, може тоді стане ясно. Жоден з варіантів не загрожує нам дефолтом, якимись там трагедіями та катастрофічними наслідками. В принципі зараз навіть смішно читати (новини — ред.) про катастрофічний дефолт для України, бо сама війна має всі ті наслідки, які зазвичай має для країни дефолт", — сказав Фурса.

Він зазначив, що дефолт лякає інвесторів й вони виводять гроші з країни, але, за його словами, все це й так відбулось через війну.

"Тому навіть якби дефолт і відбувся по зовнішньому боргу, це жодним чином не вплинуло б на економіку України, але його не буде. Максимум що може статися — це технічний дефолт, тобто якщо перемовини будуть тривати й, наприклад, 1 серпня ще не домовляться, але активно продовжується розмова і треба погодити певні технічні деталі, тоді інвестори та Мінфін скажуть: ну добре, давайте ще місяць поговоримо, беремо технічну історію, технічний дефолт, нічого не стається в цей момент", — сказав фінансист.

Він додав, що подібні розмови стосуються зовнішнього боргу, який Україна залучала у зовнішніх інвесторів у вигляді єврооблігацій.

"Там всі два роки йдуть платежі, там не треба ніяких ризиків, не буде там ніякої реструктуризації чи навіть розмов про реструктуризацію", — сказав Фурса.

Він також пояснив, що у цій історії Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступає у ролі "поганого поліцейського" й зазначив, що фінустанова тисне не перемовини, щоб змусити інвесторів прийняти українську сторону.

"Питання втому, що МВФ має жорстку позицію, більш жорстку ніж український Мінфін і Фонд каже: треба розглядати всі сценарії для України, навіть більш складні й тому треба списати якомога більшу частину боргу", — сказав Фурса.

1 липня видання The Economist опублікувало статтю, у якій йшлося, що іноземні власники облігацій поки не погодили для України призупинення виплат за державним боргом. Якщо цього не станеться, до 1 серпня Київ може оголосити дефолт.

17 червня Міністерство фінансів оголошувало, що Україна не змогла досягти згоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів США під час офіційних переговорів. Міністр Сергій Марченко запропонував кредиторам угоду, яка б знизила 60% від поточної вартості боргів, ті заперечили. Кредитори вважають 22% знижки більш прийнятними. Але перемовини триватимуть, пообіцяли в міністерстві.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що за підсумками 2023 року державний борг України перевищив 5,5 трлн гривень, збільшившись з початку повномасштабного вторгнення Росії удвічі.

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