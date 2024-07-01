Нардеп Микола Тищенко у жовтні 2022 року ініціював створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) "Нацресурс", яка мала розслідувати ймовірні факти неефективної діяльності Держагентства лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. Проте 3 травня 2023-го парламент не затвердив проміжний звіт комісії, тож вона припинила свою діяльність, але Тищенко продовжував "діяти" від імені цієї ТСК.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Зазначається, що у межах діяльності цієї ТСК Тищенко звітував у соцмережах, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Він навіть виготовив уніформу для своєї комісії. У квітні 2023 року журналіст "УП" Михайло Ткач опублікував у Facebook відповідні світлини із нардепом у спецодягу.

Після того, як Верховна рада торік у травні не затвердила проміжний звіт ТСК, нардеп продовжував їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись комісією, про що активно інформував у своїх соцмережах.

Згідно із законом про тимчасові слідчі комісії ВР України, її члени при пред'явленні посвідчення нардепа і за дорученням комісії, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це вже не бувши офіційно членом жодної ТСК.

Так у липні минулого року він повідомив, що разом з Нацполіцією викрив ботоферму в одному з київських офісів. Тищенко стверджував, що цю інформацію він дізнався зі звернень громадян у ТСК "Нацресурс".

Протягом року Тищенко регулярно писав про викриття колцентрів і ботоферм в різних містах України в рамках роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів. Щобільше, прикриваючись ТСК, Тищенко повідомляв також про перевірки об’єктів інфраструктури.

Київський Печерський районний суд 25 червня обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якому слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. За рішенням суду він має знаходитись під цілодобовим домашнім арештом протягом наступних 60 діб.

Що цьому передувало

За матеріалами ДБР генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному нардепу Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це зранку 25 червня повідомили в ДБР.

Раніше в соцмережах розповсюдили відео зняте у Дніпрі, на якому видно, як люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримують чоловіка у цивільному. Як повідомили Суспільному у поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Також з’явилося відео із початком конфлікту. На ньому — народний депутат України Микола Тищенко.

У мережі повідомляють, що чоловік у цивільному — Дмитро Павлов, який проходив службу у спецпідрозділі Kraken ГУР МО. Згодом у telegram-каналі спецпідрозділу Kraken опублікували допис та підтвердили, що чоловіком у цивільному на відео є колишній військовослужбовець спецпідрозділу.

У Facebook народного депутата Миколи Тищенка з’явилася публікація, в якій стверджується, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру".

"Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви", — написав він.

В поліції зазначили, що ані місцеві, ані правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенко і не брали участь в проведенні обшуків.

Тищенко про начебто причетність Павлова до ботоферм

21 червня нардеп Олексій Гончаренко запустив стрім засідання сесії Верховної Ради, під час якого поставив питання Миколі Тищенку щодо інциденту в Дніпрі 20 червня.

"Він там є начальником безпеки ботоферми "Девʼяточки", яка налічує 120 кол-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії, і спровокував поліцейського", — відповів Тищенко, зазначивши, що має відеопідтвердження. При цьому він заперечив, що має охорону.