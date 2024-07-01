Вночі російські військові атакували Дніпро, у Франції опублікували результати перших екзитполів, через що у Парижі протести та у Києві збільшилася кількість постраждалих через обстріл з боку РФ — Суспільне зібрало головні новини ранку 1 липня.

Нічний обстріл Дніпра

Майже о другій ночі була оголошена повітряна тривога у Дніпрі. За дві хвилини в місті пролунали перші вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку.

У районі, де був епіцентр вибуху, в будинках пошкоджені вікна, повідомляють кореспонденти Суспільного. Внаслідок одного з вибухів пошкоджений супермаркет, там руйнована стеля в торговельній залі. Також пошкоджені й прилеглі магазини. Попередньо, без поранених.

У Києві збільшилася кількість постраждалих через російський обстріл

Кількість постраждалих через російський обстріл Києва зросла до шести. повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед постраждалих: четверо жінок, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували. Всім іншим — надали допомогу на місці.

Контекст: ввечері 30 червня російська армія атакувала ракетами Київ. Уламки збитої ракети пошкодили будинок в Оболонському районі столиці. Міський голова Віталій Кличко уточнив, що загоряння виникло на 8 та 9 поверхах.

Протести у Парижі

У ніч проти 1 липня на вулиці Парижа вийшли тисячі людей. Вони протестують проти перших результатів екзитполів парламентських виборів, за якими перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі Марін Ле Пен, передає France 24.

Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами "проти фашизму" та "проти ультраправих". Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою.

Жан-Люк Меланшон, обʼєднання якого займає друге місце, заявив, що спілка зніме кандидатів, які посядуть треті місця, щоб збільшити шанси інших, аби перемогти партію Ле Пен у другому турі виборів 7 липня.

Парламентські вибори у Франції: Ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен лідирує у першому турі парламентських виборів у Франції, передає Le Figaro. За даними екзитполів, в неї близько 34% голосів.

На другому місці блок лівих партій "Новий народний фронт" — близько 29%. Далі — партія чинного президента Макрона, яка набирає 21,5% голосів. Другий тур виборів відбудеться 7 липня.

Атака безпілотників на Росію

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз стверджує, що в ніч проти 1 липня над областю збили дев'ять українських безпілотників. Спочатку збили сім безпілотників над територією Трубчевського району та два над Карачівським районом. Згодом стало відомо про ще девʼять — шість знищили над територією Вигонічського району, ще три — на підльоті до Брянська.

Також про обстріл заявив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов. Він повідомив, що безпілотники збивали над чотирма районами області, зокрема над Курським, який оточує адміністративний центр області. Про наслідки на землі Смирнов нічого не повідомляє. Загалом збили сім безпілотників.

Контекст: майже щоночі представники влади Росії повідомляють про атаку безпілотників. В обстрілах звинувачують Україну. СБУ та ГУР інколи проводять спецоперації щодо атак на НПЗ та електростанції.