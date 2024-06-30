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Ракетний обстріл Києва та удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові. 858 день війни. Онлайн
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Ракетний обстріл Києва та удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові. 858 день війни. Онлайн

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Удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові 30 червня
Чоловік сидить у згорілій машині біля терміналу "Нової пошти" в Харкові, куди влучила російська ракета 30 червня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

1 липня — 858 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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Через атаку на Київ постраждало шестеро людей

Кількість постраждалих через російський обстріл Києва зросла до шести. повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед постраждалих: четверо жінок, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували. Всім іншим — надали допомогу на місці.

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