Через атаку на Київ постраждало шестеро людей

Кількість постраждалих через російський обстріл Києва зросла до шести. повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед постраждалих: четверо жінок, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували. Всім іншим — надали допомогу на місці.