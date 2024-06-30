1 липня — 858 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- РФ завдала удару по терміналу "Нової пошти" у Харкові: є загиблий, серед поранених — немовля.
- Росія ракетами атакувала Київ: пошкоджений будинок на Оболоні та шестеро постраждалих
- 1 липня графіки відключень діятимуть протягом усієї доби.
Через атаку на Київ постраждало шестеро людей
Кількість постраждалих через російський обстріл Києва зросла до шести. повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед постраждалих: четверо жінок, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували. Всім іншим — надали допомогу на місці.