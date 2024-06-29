Керівництво естонської "Партії реформ" на засіданні 29 червня ухвалило рішення висунути Крістен Міхала як кандидата на пост прем'єр-міністра Естонії замість Каї Каллас, яка має обійняти посаду глави європейської дипломатії.

Про це повідомляє ERR.

Міхал відзначив надану довіру з боку партії та пообіцяв гідно нести відповідальність, наголосивши, що "наріжним каменем" його бачення є безпека для всієї Естонії.

"Жителі Естонії мають бути впевнені, що наш будинок і країна захищені й що державою добре керують. При перегляді коаліційного договору безумовними пріоритетами стануть оборона, зміцнення конкурентоспроможності економіки та подальше упорядкування фінансів. Естонія має бути місцем, де добре займатися бізнесом, жити й ростити дітей, країною, якою можна пишатися", — сказав політик.

Керівництво "Партії реформ" також погодило склад делегації для коаліційних переговорів, до якої увійдуть Крістен Міхал, Ханно Певкур, Юргена Ліги, Маріс Лаурі, Ерккі Келдо, Тімо Суслов, Сігне Рійсало, Урмас Клаас та Герріт Мяесалу.

Також зазначається, що нового голову "Партії реформ" буде обрано на з'їзді політсили 8 вересня.

Раніше Європейська рада погодила кандидатів для призначення на керівні посади в ключових інституціях Євросоюзу. Кандидатура естонської прем'єрки Каї Каллас була запропонована на посаду верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.