За даними The Wall Street Journal, вбивцям російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8, заплатили готівкою, наданою російськими державними службовцями, які працюють у Відні.

Про це йдеться у статті видання WSJ про те, що Відень наразі став центром російських шпигунських операцій в Європі.

Журналісти у своїй статті посилаються на на дані понад десятка австрійських, європейських і американських розвідок і урядових чиновників.

Зокрема, зазначається, що російських оперативників, що базуються у Відні, підозрюють у допомозі з вербуванням і фінансуванням російських операцій, таких як відстеження західних поставок зброї до Києва в Польщі та вбивство пілота російського військового гелікоптера, який втік в Україну та жив в Іспанії, кажуть західні співробітники служби безпеки.

Вбивці, які п'ять разів вистрілили в чоловіка, а потім переїхали його позашляховиком, були злочинцями, які заплатили готівкою, наданою російськими державними службовцями з Відня, кажуть ці чиновники.

“Тепер ми стаємо пасивом для наших сусідів, тому що Росія використовує нас як оперативну базу”, — сказав високопоставлений чиновник австрійської розвідки.

19 лютого представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив Суспільному, що у Іспанії знайшли тіло російського пілота, який перегнав вертоліт в Україну. Водночас речник не уточнив причин смерті.

Що відомо про операцію з перегону Мі-8 в Україну

3 вересня 2023 року начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів про спецоперацію "Синиця", в ході якої вдалося виманити на територію України російський вертоліт Мі-8АМТШ з екіпажем.

"Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю [його] родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б [узяти] живими, але маємо що маємо", — зазначив тоді генерал-лейтенант.

Водночас у розвідці підкреслили, що завдяки ретельно спланованій та чіткій роботі воєнних розвідників російський пілот перегнав вертоліт МІ-8АМТШ ВКС РФ, завантажений компонентами до бойових літаків.