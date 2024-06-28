Цибух і кілька працівників Суспільного: президент присвоїв державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня парамедикиню "Госпітальєрів" та колишню менеджерку реформи Суспільного Ірину Цибух. Також нагороди отримали ще три працівниці Суспільного.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Ірина Цибух загинула 29 травня на Харківщині під час ротації.

Також Зеленський нагородив орденами та почесними званнями ще трьох працівників Суспільного:

продюсерку Суспільне Харків Олександру Новосел — орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

журналістку-розслідувачку Аллу Садовник — орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

та головну диригентку Академічного хору "Музика" Українського радіо Юлію Ткач — присвоєне звання "Народний артист України".

В указі “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України” зазначається, що нагороди отримані за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку.

29 травня 2024 року, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух з позивним "Чека".

У лютому 2022 року вона долучилася до добровольчого батальйону і зайняла позицію старшої екіпажу. До повномасштабного вторгнення дівчина була менеджеркою реформи Суспільного, також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини.

Разом із колегами з Суспільного Ірина стала переможницею конкурсу професійної журналістики "Честь Професії" у 2021 році у категорії "Найкраща публіцистика в локальному медіа" та фіналісткою у номінації "Найкращий репортаж" у 2018 році. У листопаді 2023-го отримала відзнаку від президента України орден "За заслуги" III ступеня, у березні 2024 року стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок".