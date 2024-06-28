Двох людей госпіталізували через удар армії РФ по Миколаївщині; Трамп і Байден під час дебатів посперечалися про Україну; у Словаччині потяг зіткнувся з автобусом, МЗС перевіряє, чи були там українці та в Тамбовській області Росії спалахнула нафтобаза після атаки БПЛА — Суспільне підготувало головні новини ранку 28 червня.

1. Армія РФ завдала удару по Миколаївщині

Щонайменше двоє людей постраждали у Миколаївській області через атаку російської армії.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві 27 червня близько 21:43 пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Віталій Кім повідомив, що влучання сталось за межами міста.

Станом на 23:48 було відомо про двох травмованих людей, їх госпіталізували.

2. Трамп і Байден під час дебатів посперечалися про Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час теледебатів з чинним президентом Джо Байденом заявив, що зміг би завершити війну в Україні ще до свого вступу на президентську посаду.

"Як обраний президент я залагоджу цю війну між Путіним і Зеленським до того, як вступлю на посаду 20 січня. Я залагоджу цю війну. Людей вбивають так безглуздо і нерозумно", — сказав Трамп.

До того ж на запитання, чи прийнятні для Трампа, висунуті Володимиром Путіним умови, він відповів: "Ні, вони неприйнятні. Але ця війна не мала б початися".

Трамп також наголосив, що Україна не виграє війну, адже, за його словами, у неї закінчуються люди.

Контекст: Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

3. У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом, МЗС перевіряє, чи були там українці

Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок зіткнення потяга та автобуса біля міста Нове Замки на півдні Словаччині.

Про це повідомляє Оперативний центр рятувальної служби охорони здоров’я Словацької Республіки.

Потяг прямував зі столиці Чехії Праги до столиці Угорщини Будапешта. У поїзді перебували понад 100 людей. Водночас в автобусі їхали 8 пасажирів та водій.

МЗС повідомило Суспільному, що перевіряє, чи є серед постраждалих українці.

Чому це важливо: Журналіст Віталій Глагола повідомив, що в поїзді могли бути українці.

4. У Тамбовській області Росії спалахнула нафтобаза після атаки БПЛА

У Тамбовської області Росії безпілотник атакував нафтобазу. Спалахнула пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Тамбовської області Росії Максим Єгоров.

Він уточнив, що загоряння локалізовано, залучені 11 пожежних розрахунків. У разі потреби у регіоні буде проведено евакуацію мешканців.

Контекст: 27 червня у Міноборони РФ заявили, що вночі над територією трьох регіонів нібито було збито сім безпілотників. Йдеться про Московську, Тверську та Бєлгородську області. Російські Telegram-канали повідомили, що у Тверській області атаковано хімзавод.