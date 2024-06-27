Медики 128-ї бригади тероборони ЗСУ відточують навички допомоги пораненим. Шість днів військовослужбовці вивчали теорію. А нині проходять практичний іспит. Усі події — максимально наближені до реальних під час бойових виходів.
Для більшої ефективності та занурення в ситуацію використовують манекени з різними типами травм, резинові накладки та штучну кров.
"У манекені є влаштований динамік, до якого можна підключатися по блютузу, він може кричати, як реальний постраждалий. На ньому можна відпрацьовувати проведення декомпресії, при станах напруженого пневмотораксу, можна проводити крікотиреотомію: при непрохідності дихальних шляхів", — розповів один із бійців.
Подробиці — у репортажі Суспільного.