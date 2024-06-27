Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Крики людей і хвилини на порятунок". Як медики 128-ї бригади тероборони ЗСУ проходять навчання. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
ВІДЕОНОВИНИЗСУВторгнення Росії в УкраїнуМЕДИЦИНАВідео

"Крики людей і хвилини на порятунок". Як медики 128-ї бригади тероборони ЗСУ проходять навчання. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Медики 128-ї бригади тероборони ЗСУ відточують навички допомоги пораненим. Шість днів військовослужбовці вивчали теорію. А нині проходять практичний іспит. Усі події — максимально наближені до реальних під час бойових виходів.

Для більшої ефективності та занурення в ситуацію використовують манекени з різними типами травм, резинові накладки та штучну кров.

"У манекені є влаштований динамік, до якого можна підключатися по блютузу, він може кричати, як реальний постраждалий. На ньому можна відпрацьовувати проведення декомпресії, при станах напруженого пневмотораксу, можна проводити крікотиреотомію: при непрохідності дихальних шляхів", — розповів один із бійців.

Подробиці — у репортажі Суспільного.

Топ дня
Україна і ЄС підписали безпекову угоду
Україна і ЄС підписали безпекову угоду Важливо
Україна, євро
Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility — Мінфін Важливо
Зеленський прибув на переговори до Брюсселя
Зеленський прибув на переговори до Брюсселя
Президент США Джо Байден та колишній глава держави Дональд Трамп
27 червня відбудуться перші передвиборчі дебати між Байденом і Трампом — CNN
Укренерго: в енергосистемі складна ситуація, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим
Укренерго: в енергосистемі складна ситуація, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Микола Тищенко
Справа Тищенка та напад на військового у Дніпрі: що відомо. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Олександр Круглов
"Тільки татуху шкода": історія одесита, який воював у морській піхоті й втратив ногу. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Сергій Стерненко, дрони, документальний серіал "Зброя, в яку не вірили"
Як на фронті зʼявились дрони-камікадзе | Документальний серіал Суспільного "Зброя, в яку не вірили"
Костянтин Миргородський
"Росії не вигідно, щоб він був в Україні" | Історія військового водолаза. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
На початок