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Майже 1,8 млрд дорослих у світі ризикують захворіти через недостатню фізичну активність – ВООЗ
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Майже 1,8 млрд дорослих у світі ризикують захворіти через недостатню фізичну активність – ВООЗ

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Майже 1,8 млрд дорослих у світі ризикують захворіти через недостатню фізичну активність
Майже 1,8 млрд дорослих у світі ризикують захворіти через недостатню фізичну активність. pexels.com

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), майже третина (31%) дорослих у всьому світі, а це приблизно 1,8 млрд людей, не дотримувалися рекомендованого рівня фізичної активності у 2022 році і ризикують захворіти.

Про це повідомила ВООЗ з посиланням на дослідження вчених з ВООЗ та їхніх колег із академічних кіл, опубліковане в журналі The Lancet Global Health.

Результати дослідження вказують на “тривожну тенденцію відсутності фізичної активності серед дорослих”, яка зросла приблизно на 5 процентних пунктів між 2010 і 2022 роками.

Якщо ця тенденція збережеться, то за прогнозами вчених, до 2030 року рівень недостатньої фізичної активності зросте до 35%, йдеться у звіті.

“ВООЗ рекомендує, щоб дорослі мали 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності або 75 хвилин високої інтенсивності або еквівалент на тиждень. Відсутність фізичної активності підвищує ризик серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти, діабет 2 типу, деменція та рак молочної залози та товстої кишки”, — зазначили у ВООЗ.

Найвищі показники недостатньої фізичної активності спостерігаються в Азійсько-Тихоокеанському регіоні з високим рівнем доходу (48%) і Південній Азії (45%), тоді як в інших регіонах її рівень коливається від 28% у західних країнах з високим рівнем доходу до 14% в Океанії.

Згідно з дослідженням, відсутність фізичної активності все ще більш поширена серед жінок у всьому світі порівняно з чоловіками, причому показники недостатньої активності становлять 34% порівняно з 29%. У деяких країнах ця різниця досягає 20 процентних пунктів. Крім того, люди старше 60 років менш активні, ніж інші дорослі, що підкреслює важливість сприяння фізичній активності серед літніх людей.

"Недостатня фізична активність – це тиха загроза глобальному здоров'ю, що значно збільшує тягар хронічних захворювань", — наголосив в директор Відділу зміцнення здоров'я ВООЗ Рюдігер Креч.

Водночас, попри тривожні результати, у деяких країнах є певні ознаки покращення. Дослідження показало, що майже половина країн світу досягли певних покращень за останнє десятиліття, і 22 країни були визначені як такі, що ймовірно досягнуть глобальної мети щодо скорочення недостатньої фізичної активності на 15% до 2030 року, якщо їхня тенденція збережеться такими ж темпами.

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