Російська армія вночі атакувала Україну, у Болівії військові захопили президентський палац, Грузія перемогла Португалію в окремому матчі з футболу на Євро 2024 та КНДР випробовує нові ракети — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 27 червня.

Нічна атака на Україну

Вночі російські війська атакували Україну. Командування Повітряних сил попереджало про ракетну небезпеку та застосування безпілотників. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні. За інформацією кореспондентів Суспільного, вибухи чули й в Києві. Щонайменше пʼять разів звуки вибухів лунали на Хмельниччині.

Грузія — Португалія на Євро-2024

Грузія обіграла Португалію із рахунком 2:0. Перший гол забив Хвіча Кварацхелія вже на другій хвилині першого тайму. У другому таймі Грузія зміцнила свою перевагу – пенальті реалізував Жорж Мікаутадзе. Таким чином це був другий гол грузинської команди. Португалія не забила жодного, попри Кріштіану Роналду в команді.

Ця перемога, хоч і над Португалією, що займала здебільшого друге місце, яка вже пройшла до наступного раунду, стала найкращим результатом для Грузії з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році. Україна не пройшла на Євро 2024 року.

Контекст: Чемпіонат Європи з футболу 2024 року або Євро-2024 — 17-й чемпіонат Європи з футболу, який розпочався з 14 червня і триватиме 14 липня 2024 року в Німеччині.

Переворот у Болівії

Військові Болівії штурмували президентський палац. Спочатку військові блокували головну площу, де розміщені урядові будівлі, а згодом броньована машина протаранила ворота до резиденції. Штурмом керував командувач армії Хуан Хосе Зуніга, якого нещодавно позбавили військового командування.

Президент країни Луїс Арсе закликав мешканців країни виступити проти спроби державного перевороту після штурму. Пізніше він повідомив, що призначив нове військове керівництво і привів до присяги головнокомандувача армії Хосе Вілсона Санчеса. Після цього військові почали залишати площу.

Згодом Хуана Хосе Зуніга заарештували та звинувачують у тероризмі. Також поліція Болівії затримала двох генералів, які причетні до спроби держперевороту, але під підозрою залишається ще група осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Карлос дель Кастільйо.

Контекст: колишній командувач армії Хуан Хосе Зуніга заявив про намір "повернути батьківщину" та вимагає звільнити політв'язнів, включаючи колишню виконувачку обовʼязків президента країни Жанін Аньєс. Також у країні хочуть змінити владу напередодні виборів 2025 року.

КНДР випробовує ракети з кількома боєголовками

Північна Корея успішно провела нове випробування із ракетами, які несуть у собі відразу декілька боєголовок. Воно відбулося 26 червня з твердопаливною балістичною ракетою середньої та великої дальності.

KCNA повідомила, що ракеті вдалося відокремити боєголовки, які були точно наведені на три задані цілі. Мета полягала в тому, щоб забезпечити здатність знищувати окремі цілі за допомогою кількох боєголовок, йдеться в повідомленні.

За день до цього військові Південної Кореї заявили, що їх північна сусідка запустила гіперзвукову ракету. Проте запуск був невдалим — ракета вибухнула в повітрі.

Контекст: запуск ракети також відбувся після того, як Північна Корея підписала договір про всеосяжну стратегічну співпрацю з Росією, під час візиту Путіна до Пхеньяна.