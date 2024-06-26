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Банк Італії повідомив про потенційно незаконні перекази з італійських рахунків до Росії у 2023 році
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Банк Італії повідомив про потенційно незаконні перекази з італійських рахунків до Росії у 2023 році

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Банк Італії повідомив про потенційно незаконні перекази з італійських рахунків до Росії
Фасад штаб-квартири Банку Італії, Рим, Італія, 31 травня 2024 року. Getty Images/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio

Банк Італії повідомив про потенційно незаконні банківські перекази в минулому році з італійських рахунків до Росії, які здійснювалися через інші країни, щоб уникнути західних санкцій.

Про це йдеться в опублікованому в середу, 26 червня, документі центрального банку країни, передає Reuters.

"Результати (щорічного розслідування — ред.) привели до виявлення деяких незвичайних потоків", — йдеться у звіті за 2023 рік підрозділу фінансової розвідки центрального банку.

У звіті не міститься жодних подробиць про підозрювані перекази, а також про країни, через які вони надсилалися в Росію.

Щорічний звіт збирає інформацію про потенційні випадки відмивання грошей і фінансування тероризму, а потім вирішує, чи слід передавати цю інформацію слідчим органам.

У звіті додається, що загальна кількість повідомлень про підозрілі операції (СПО) у 2023 році дещо знизилася порівняно з попереднім роком, хоча їх кількість зросла після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року.

"Близько третини минулорічних повідомлень були надіслані після середини жовтня, після нападу під проводом ХАМАС", — додали в центральному банку.

Західні держави запровадили широкі санкції проти Москви після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, які з того часу поступово посилювалися.

Країни Європейського Союзу ухвалили 14-й пакет санкцій проти Москви на початку цього тижня.

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