Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинула 551 дитина та ще понад 1401 отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У відомстві поінформували, що найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 547, Харківській — 395, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 151, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.

Зокрема протягом останніх днів:

23 червня внаслідок обстрілу с. Селидове Донецької області постраждали двоє хлопчиків віком 10 та 13 років.

постраждали двоє хлопчиків віком 10 та 13 років. 23 червня внаслідок обстрілу м. Харків отримали поранення двоє хлопчиків віком 15 та 16 років.

отримали поранення двоє хлопчиків віком 15 та 16 років. 24 червня внаслідок обстрілу м. Дружківка та м. Покровськ Донецької області постраждали 5 дітей: два хлопчики віком 12 та 16 років і три дівчинки віком 9, 11 та 13 років.

За даними ООН відсоток насилля щодо дітей в умовах війни складає найвищу позначку в історії світу. За останній рік кількість вбивств і каліцтв дітей внаслідок війн зросла на 35%.