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Офіс генпрокурора: від початку війни в Україні загинула 551 дитина, ще понад 1401 отримала поранення
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Офіс генпрокурора: від початку війни в Україні загинула 551 дитина, ще понад 1401 отримала поранення

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинула 551 дитина та ще понад 1401 отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У відомстві поінформували, що найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 547, Харківській — 395, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 151, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.

Зокрема протягом останніх днів:

  • 23 червня внаслідок обстрілу с. Селидове Донецької області постраждали двоє хлопчиків віком 10 та 13 років.
  • 23 червня внаслідок обстрілу м. Харків отримали поранення двоє хлопчиків віком 15 та 16 років.
  • 24 червня внаслідок обстрілу м. Дружківка та м. Покровськ Донецької області постраждали 5 дітей: два хлопчики віком 12 та 16 років і три дівчинки віком 9, 11 та 13 років.

За даними ООН відсоток насилля щодо дітей в умовах війни складає найвищу позначку в історії світу. За останній рік кількість вбивств і каліцтв дітей внаслідок війн зросла на 35%.

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