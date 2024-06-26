Суд США виправдав засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, Україна повернула 90 військовополонених, нічні обстріли Миколаївщини та перший скринінг Конституції — Суспільне зібрало головні новини ранку 26 червня.

Україна повернула 90 військовополонених

З російського полону 25 червня повернули ще 90 військових Збройних сил України. Серед них 52 захисники Маріуполя, оборонці Чорнобильської АЕС і ті, хто воював на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Це вже 53-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ, зазначив Лубінець. Всього на сьогодні вдалося повернути 3300 українців. У звільненні українських військових сприяли Об'єднані Арабські Емірати.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, люди, які повернулися із російського полону, спочатку проходять декілька тижнів обстежень та реабілітації. Лише після цього вони зможуть побачитися із рідними.

Обстріл Миколаєва

У Миколаївській області 23:36 оголосили повітряну тривогу. Рівно опівночі в Миколаєві пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. На період публікації офіційно місцева влада не коментувала атаку на місто.

Суд над засновником WikiLeaks

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили із зали суду у США. Йому інкримінували злочини, пов'язані з найбільшим в американській історії випадком розкриття секретної інформації, пише газета The Washington Post.

Суддя заявила, що справу Ассанжа офіційно закрито і "він може вийти із зали вільною людиною". Суд врахував йому відбутий 14-річний термін і подальшого увʼязнення не потрібно. Ассанж повністю визнав себе винним у порушенні закону про шпигунство.

Як писав телеканал CNN, Ассанж погодився укласти угоду про визнання провини з адміністрацією Байдена, яка дозволить йому уникнути ув'язнення в США.

Контекст: Джуліан Ассанж – австралійський журналіст. У 2006 році він заснував сайт WikiLeaks, де розміщувалися секретні матеріали про корупцію, шпигунство, військові злочини, надані ресурсу колишнім аналітиком розвідки США. Ассанж 7 років переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні, а з 2019 року перебував у британській в'язниці Белмарш.

Перший скринінг Конституції України

За два тижні буде перший раунд скринінгу українського законодавства в рамках вступу України у Європейський Союз. Про це у коментарі Суспільному в Люксембурзі повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

За його словами старт міжурядової конференції переговорів про вступ "був успішним". Далі Київ чекає основна фаза скринінгу, який почався з підготовчих семінарів.

"І ось вже за два тижні буде перший такий раунд такого скринінгу, дуже детального, дотошного по публічних закупівлях. Це буде перша подія. І далі по кожному розділу відбудеться скринінг, після чого почнуться самі відкриття розділів переговорів про вступ. Тобто це така багаторічна системна робота", — сказав Качка.

За словами посадовця, переговори "мають бути змістовними і базуватися на тому, щоб виконати всі умови", які поставили перед Україною.

Скринінг — це аналіз адаптації законодавства України на відповідність до права Європейського Союзу в контексті рішення Європейської ради від 14 грудня 2023 року про початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.