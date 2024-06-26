Афганська 27-річна журналістка Кобра Хассані, яку затримали в Росії та відмовили у притулку, вилетіла в Кабул — там їй загрожує страта. Дівчина виступає проти "Талібану".

Про це повідомляє російське видання "Фонтанка" із посилання на адвокатів дівчини.

За їх словами, афганська діаспора намагалася допомогти журналістці вилетіти до безпечної країни. Варіантів було багато: від Албанії до Німеччини, але це потребувало зусиль, часу та грошей. Росія у політичному притулку їй відмовила.

На батьківщині журналістці загрожує смертельна кара, оскільки вона відкрито виступала проти ісламського угруповання "Талібан", яке захопило владу в Афганістані у 2021 році. Тоді ж Хассані втекла із країни.

У травні 2022 року її затримали при спробі перетнути кордон з ЄС і присудили 2 роки позбавлення волі в колонії. У лютому 2024 року петербурзький суд визнав Хассані винною та звільнив, зарахувавши час перебування у СІЗО. Наступного дня суд скасував рішення про видворення журналістки з Росії, ухваливши, що депортація порушує її права та свободи.

Хассані втекла з Афганістану у 2021 році. Спочатку дівчина опинилась у Таджикистані, потім на території України, а згодом її обманом відвезли до Москви. В Афганістані Кобра Хассані співпрацювала з турецьким інформаційним агентством Anadolu Agency та з американським радіо National Public Radio news, працювала на телебаченні, зокрема на молодіжному каналі Afganistan Youth TV. У Кабулі вона відкрила власний "Чарівний ресторан", де можна було читати книги.