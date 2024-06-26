Головна редакторка американської газети The Wall Street Journal Емма Такер звернулась з листом до читачів, де вона назвала майбутній суд над своїм журналістом у Росії "пародією на правосуддя".

Відповідний лист розміщений на сайті видання.

Нещодавно російська влада заявила, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович постане перед судом у російському Єкатеринбурзі після 15 місяців попереднього ув’язнення в Москві.

"Однак навіть називати це судом несправедливо стосовно Евана, що є продовженням цієї пародії на правосуддя, яка вже триває занадто довго", — йдеться у листі.

Як пише головна редакторка, Еван є штатним репортером The Wall Street Journal. Його відправили у відрядження до Росії, де був акредитованим журналістом. Але, як пише Емма Такер, "Кремль суворо обмежив незалежне висвітлення, фактично перетворивши журналістику на злочин".

"Евана схопили російські служби безпеки, помилково звинуватили в шпигунстві США та кинули у в’язницю. Коли його справа постане перед суддею цього тижня, це не буде суд, як ми його розуміємо, з презумпцією невинуватості та пошуком правди", — написала очільниця газети.

За її словами, суд відбуватиметься таємно. Жодних доказів щодо причетності Гершковича до шпигунства на США — не оприлюднені.

"І ми вже знаємо висновок: це фіктивне звинувачення у шпигунстві неминуче призведе до фальшивого засудження невинної людини, якій потім загрожуватиме до 20 років ув’язнення просто за виконання своєї роботи", — пише шеф-редакторка.

Що відомо про затримання журналіста WSJ Евана Гершковича

30 березня у місті Єкатеринбург співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство". Видання у якому працював журналіст Еван Гершкович відреагувало на його затримання і вимагає "негайного звільнення" рнпортера.

38 редакторів новинних видань по всьому світу підписали листа з вимогою звільнити журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали й засудили у Росії 30 березня за підозрою у шпигунстві.

2 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова звільнити заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича та колишнього військового Пола Уілана, яких РФ звинуватила у шпигунстві на користь США.

17 квітня посолка Сполучених Штатів у Москві Лінн Трейсі вперше відвідала затриманого у РФ журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича.