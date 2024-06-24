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Данія до кінця цього року припинить навчання українських пілотів на літаках F-16 — міністр оборони країни
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Данія до кінця цього року припинить навчання українських пілотів на літаках F-16 — міністр оборони країни

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Трольс Лунд Пульсен
Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен під час пресконференції у Варшаві, Польща, 1 лютого 2024 року. Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що до кінця цього року держава припинить навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це очільник данського оборонного відомства сказав під час спільної пресконференції зі своїм колегою із Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Пульсен пояснив, що навчання українських пілотів припинитися у зв'язку з тим, що Данія переходить на винищувачі F-35, для яких використовуватимуть військово-повітряну базу в Скрідструп, де наразі проходять навчання українські пілоти.

За його словами, майже 20 українських пілотів F-16 пройдуть підготовку до завершення програми навчання наприкінці 2024 року.

Крім цього, Данія, як і раніше, зможе робити свій внесок у підготовку українських пілотів, але це відбуватиметься не на території країни.

"Сьогодні українські пілоти також проходять навчання в Румунії, але поки що не ухвалено рішення про те, чи буде Данія робити свій внесок у цю справу", — додав він.

У лютому 2024-го Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС, писало, що перші американські винищувачі F-16 з’являться в Україні орієнтовно у червні 2024 року, а українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

22 березня повідомлялось, що у Великій Британії 10 українських пілотів завершили базовий льотний курс. Після цього вони перейшли до поглибленої підготовки, перш ніж навчитися керувати американськими винищувачами F-16. Початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F-16 у Великій Британії розпочався влітку 2023 року.

12 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш інформував, що українські пілоти, які будуть управляти винищувачами F-16 і навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. За його словами, наразі вони відпрацьовують збиття крилатих ракет і ударних дронів типу "Shahed".

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня 2023 року оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня 2023 року нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня 2023 року прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

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